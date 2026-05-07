Türkiye'nin yeni savunma gücü ilk kez görücüye çıktı. PAMİR 4x4 göreve hazır

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Global İletişim Ortağı olduğu SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda açıklamalarda bulundu.

Fuarda ilk kez görücüye çıkarılan PAMİR 4x4 aracının teslimata hazır olduğunu belirten Tosyalı, aracın sahadaki yeni ihtiyaçlara cevap vermek üzere geliştirildiğini söyledi.

“HER KOŞULDA ÇOK PRATİK BİR ARAÇ”

Tosyalı, "Türkiye'de terör atmosferinin dağılmasıyla beraber artık kuvvetlerimizin sahada kullanacakları, hem personel hem yükü daha çevik olarak taşıyacakları zırhsız hafif araç ihtiyacı ortaya çıktı. Bunu karşılamak üzere PAMİR 4x4 aracımızı geliştirdik. Hem daha ekonomik, hafif hem personel hem de hafif yük taşımada, sahada, arazide, her koşulda çok pratik bir ulaşım aracı olacak." dedi.

PAMİR'in bir prototip olmadığını dile getiren Tosyalı, "Bu araç bir prototip değil. Tüm testleri bitmiş, teslimata hazır bir araç. Örtüsünü açtık ve artık uluslararası alıcılara da görücüye çıkardık. Zaten uzun zamandır kuvvetlerimiz aracımızın testini yapıyordu." diye konuştu.