Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? 22 Haziran Twitter erişim sorunu

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu Twitter, eski adıyla X'te çökme sorunları yaşandığı bildirilmeye başladı. Uygulamaya girildiğinde ana sayfanın yüklenmemesi sonrasında "Twitter çöktü mü?" aramaları hız kazandı. Peki, Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor?