Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? 22 Haziran Twitter erişim sorunu
22.06.2026 17:31
Sosyal medya platformu Twitter'a (X) erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar ana sayfanın yenilenmemesi ve gönderilerin yüklenmemesi gibi sorunlarla karşılaştığını bildirdi. Peki, Twitter (X) düzeldi mi, artık açılıyor mu?
Dünyanın en popüler sosyal medya platformu Twitter, eski adıyla X'te çökme sorunları yaşandığı bildirilmeye başladı. Uygulamaya girildiğinde ana sayfanın yüklenmemesi sonrasında "Twitter çöktü mü?" aramaları hız kazandı. Peki, Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor?
TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
Twitter yani X'e erişim sorunu yaşayan kullanıcılar ana sayfa yüklenmemesi ve akış yenileme hataları ile karşılaştığını ifade etti.
Downdetector'e göre 22 Haziran Pazartesi güncel verilerinde de saat 16.30 itibariyle X'e erişiminde sorun yaşandığı gözlemlendi.