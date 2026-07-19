"Uzay tabanlı yapay zeka". Çin 1000 uyduluk uzay bilişim ağı projesinin ilk aşamasını başlattı

Çince'de yıldızların merkezi anlamına gelen terimden adını alan "Xingshu Planı", Şanghay'ın amiral gemisi uzay bilgi işlem uydu takımı projesi olarak öne çıkıyor.

Söz konusu proje, yörüngede veri işleyebilen ve yer tabanlı bilgi işlem altyapısına olan bağımlılığı azaltan bilgi işlem ve uç bilgi işlem uydularını konuşlandırmak üzere tasarlandı.

Projenin doğrulama aşamasında iki bilgi işlem uydusu ve 12 uç bilgi işlem uydusu fırlatılacak.

Ticari konuşlandırma aşamasında uydu takımı 50 bilgi işlem uydusu ve 100 uç bilgi işlem uydusuna genişletilecek.

Son operasyonel aşamada ise yaklaşık 1000 uydudan oluşan bir ağ kurulması öngörülüyor.

Benzer bir alanda milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firması da şubat ayında yapay zeka şirketi xAI ile birleşmesinin ardından, yapay zeka gelişimini hızlandırmak amacıyla kendi uzay tabanlı bilgi işlem girişimlerini ilerletiyor.