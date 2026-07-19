"Uzay tabanlı yapay zeka". Çin 1000 uyduluk uzay bilişim ağı projesinin ilk aşamasını başlattı
19.07.2026 11:22
Çin, yapay zeka altyapısını karasal veri merkezlerinin ötesine taşımak amacıyla Şanghay merkezli 1000 uyduluk uzay bilişim projesinin ilk uydu takımyıldızını uzaya fırlattı.
Çin, yapay zeka altyapısını karasal veri merkezlerinin ötesine genişletme çabalarını artırırken, Şanghay, yapay zeka için uzay tabanlı bir bilgi işlem ağı kurma amiral gemisi projesinin ilk uydularını tanıttı.
Şanghay Xingshu Tiansuan Uzay Teknolojisi Şirketi, cumartesi günü yaptığı açıklamada, toplamda 1000 uyduyu uzaya yerleştirmeyi hedefleyen bir uzay bilişim projesinin ilk uydu takımyıldızını fırlattığını duyurdu.
Duyuru, dün Şanghay'da düzenlenen 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Yüksek Düzeyli Toplantısı'ndaki geleceğin bilgi işlem gücü forumunda yapıldı.
Bu duyurunun yapıldığı esnada Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de Şanghay'daki Dünya Yapay Zeka Konferansı'na katılıyordu.
Şi, buradaki değerlendirmesinde Pekin'i yeni bir küresel yapay zeka düzeninin şampiyonu olarak nitelendirmişti.
Uzay tabanlı bilişim, tüm ham verileri Dünya'ya geri göndermek yerine, yapay zeka ve uzaktan algılama iş yükleri de dahil olmak üzere verilerin yörüngede işlenmesi anlamına geliyor.
Çin makamları, büyük miktarda ham veri yerine işlenmiş sonuçları Dünya'ya geri göndermenin gecikmeyi ve bant genişliği baskısını azaltabileceğini belirtiyor.
Xingshu Tiansuan, fırlatmanın Çin'in ilk uzay tabanlı bilişim ağının ticari işletimine bir adım daha yaklaştığını kaydetti.
ÜÇ AŞAMADA TAMAMLANACAK
Çince'de yıldızların merkezi anlamına gelen terimden adını alan "Xingshu Planı", Şanghay'ın amiral gemisi uzay bilgi işlem uydu takımı projesi olarak öne çıkıyor.
Söz konusu proje, yörüngede veri işleyebilen ve yer tabanlı bilgi işlem altyapısına olan bağımlılığı azaltan bilgi işlem ve uç bilgi işlem uydularını konuşlandırmak üzere tasarlandı.
Projenin doğrulama aşamasında iki bilgi işlem uydusu ve 12 uç bilgi işlem uydusu fırlatılacak.
Ticari konuşlandırma aşamasında uydu takımı 50 bilgi işlem uydusu ve 100 uç bilgi işlem uydusuna genişletilecek.
Son operasyonel aşamada ise yaklaşık 1000 uydudan oluşan bir ağ kurulması öngörülüyor.
Benzer bir alanda milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firması da şubat ayında yapay zeka şirketi xAI ile birleşmesinin ardından, yapay zeka gelişimini hızlandırmak amacıyla kendi uzay tabanlı bilgi işlem girişimlerini ilerletiyor.