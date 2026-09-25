Uzayda veri merkezi mümkün mü? Google ilk denemeyi yapacak

Google, yapay zeka çiplerinin uzay koşullarında çalışıp çalışamayacağını görmek için ilk yörünge testine hazırlanıyor.

Şirketin Project Suncatcher adını verdiği araştırma kapsamında prototip bir uydunun gelecek hafta alçak Dünya yörüngesine fırlatılması planlanıyor.

Planet Labs işbirliğiyle yürütülen görevde uydu, SpaceX’in Transporter-18 fırlatışıyla uzaya taşınacak. Testte Google’ın yapay zeka işlemleri için kullandığı TPU çiplerinin fırlatma sırasında oluşan kuvvetlere, uzay radyasyonuna ve aşırı sıcaklık değişimlerine nasıl dayandığı incelenecek.

Radyasyonun elektronik sistemlerde veri hatalarına yol açabilmesi, araştırmanın temel başlıklarından biri.

Google ayrıca uzay boşluğunda çiplerin nasıl soğutulacağını da sınayacak. Hava akımıyla soğutmanın mümkün olmadığı bu ortam için ısı boruları ve radyatörlerin birlikte kullanıldığı bir tasarım değerlendiriliyor.

Şirket, ilk görevin çalışan bir uzay veri merkezi kurmayı amaçlamadığını vurguluyor. Hedef, yörüngede veri toplamak ve olası teknik sorunları belirlemek.

Google, gelecekteki bilgi işlem sistemlerini birbirine bağlamak için gereken yüksek kapasiteli lazer bağlantılarını test etmek üzere 2027’de iki uydu daha fırlatmayı hedefliyor.