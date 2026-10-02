Uzaydayken 3'üncü kez baba olacak
02.10.2026 07:47
NASA, 13'üncü uzun süreli astronot ekibini SpaceX roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdi. 4 kişilik ekipten Joshua Kutryk uzaydayken, eşi üçüncü çocuklarını dünyaya getirecek.
7 SAAT 55 DAKİKALIK UÇUŞ
NASA'nın yörüngede insan sağlığı ve performansına odaklanan Crew-13 görevi için iki ABD'li ve bir Kanadalı astronot ile bir Rus kozmonottan oluşan ekibi Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştı.
Görev komutanı ABD'li Jessica Watkins ve Luke Delaney, Rus Sergey Teteryatnikov ile Kanadalı Joshua Kutryk'tan oluşan dört kişilik mürettebatı taşıyan Crew Dragon kapsülünün üzerinde bulunduğu iki aşamalı Falcon 9 roketi, Florida'nın Atlantik kıyısındaki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatıldı.
Ekip, 7 saat 55 dakika sonra istasyona ulaştı. Kapaklar açıldı ve mürettebat istasyona girerek bu yılın başlarında istasyona ulaşan 7 kişilik ekiple buluştu.
Crew-13'e, Jeoloji doktoralı astronot 38 yaşındaki Watkins liderlik ediyor. İkinci uzay yolculuğuna çıkan Watkins, Crew Dragon ile iki kez uçan ilk NASA astronotu oldu. Pilot koltuğunda ise daha önce test ve savaş pilotluğu yapan 47 yaşındaki Delaney bulunuyor.
Crew-13'ün diğer iki üyesi, görev uzmanı olarak görev yapan ve uzaya ilk kez çıkan Kutryk ile Teteryatnikov. 44 yaşındaki Kutryk daha önce test ve savaş pilotu olarak görev yaparken, 37 yaşındaki Teteryatnikov denizaltıların işletilmesi konusunda uzmanlaşmış bir mühendis.
Yeni mürettebatın öncelikli olarak biyomedikal araştırmalar ve insan performansına yönelik bir dizi çalışmaya odaklanması bekleniyor. Araştırmalar arasında mikro yerçekiminin kan dolaşımı ve pıhtılaşma üzerindeki etkilerinin incelenmesi ve gelecekteki uzay görevlerinde kullanılmak üzere sağlık verilerinin toplanması yer alıyor.
Ekipte yer alan Joshua Kutryk uzaydayken baba olacak. 5 ve 7 yaşlarında iki çocuk sahibi olan Kutryk'ın eşi Heather, yaklaşık iki ay sonra üçüncü çocuklarını dünyaya getirecek.
Kanadalı astronot, fırlatma öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu üçünü (artı yoldaki birini) geride bırakmak şimdiye kadar yaptığım en zor şey." yazdı.
Kutryk şöyle devam etti: "Ancak keşif her zaman böyle olmuştur. Fridtjof Nansen'in Kuzey Kutbu'na doğru yola çıkışını anlatırken kullandığı sözler aklımda yankılanıyor: 'Arkamda hayatta değer verdiğim her şeyi bırakmıştım. Peki önümde ne vardı? Mutlu çocuk, hayatın ne olduğunu henüz bilmiyorsun; ne kadar tuhaf bir şekilde birbirine karışmış ve değişimlerle dolu... ve şimdi, eve veda vakti. Yolculuğun en karanlık saatiydi.'"
Crew-13'te uzman olarak görev yapan 44 yaşındaki Kutryk ve uzaya ilk kez çıktı. Kutryk daha önce test ve savaş pilotu olarak görev yapıyordu.
Bir futbol sahası uzunluğundaki ISS, uzaydaki insanlar tarafından yapılmış en büyük yapı olarak kabul ediliyor. İstasyon, ABD ve Rusya'nın öncülüğündeki; Kanada, Japonya ve 11 Avrupa ülkesinin de dahil olduğu bir konsorsiyum tarafından kesintisiz olarak işletiliyor.