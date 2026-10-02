Uzaydayken 3'üncü kez baba olacak

Crew-13'e, Jeoloji doktoralı astronot 38 yaşındaki Watkins liderlik ediyor. İkinci uzay yolculuğuna çıkan Watkins, Crew Dragon ile iki kez uçan ilk NASA astronotu oldu. Pilot koltuğunda ise daha önce test ve savaş pilotluğu yapan 47 yaşındaki Delaney bulunuyor.

Crew-13'ün diğer iki üyesi, görev uzmanı olarak görev yapan ve uzaya ilk kez çıkan Kutryk ile Teteryatnikov. 44 yaşındaki Kutryk daha önce test ve savaş pilotu olarak görev yaparken, 37 yaşındaki Teteryatnikov denizaltıların işletilmesi konusunda uzmanlaşmış bir mühendis.

Yeni mürettebatın öncelikli olarak biyomedikal araştırmalar ve insan performansına yönelik bir dizi çalışmaya odaklanması bekleniyor. Araştırmalar arasında mikro yerçekiminin kan dolaşımı ve pıhtılaşma üzerindeki etkilerinin incelenmesi ve gelecekteki uzay görevlerinde kullanılmak üzere sağlık verilerinin toplanması yer alıyor.