Uzaylı sinyali gelirse ne yapılacak? Bilim insanları yeni kuralları açıkladı

Uzmanlar, bugüne kadar uzaylı yaşamına ilişkin bazı yanlış alarmlar ve aldatmacalar yaşandığını hatırlatarak, güvenilirliğin korunması için bilimsel sürecin titizlikle işletilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Oxford Üniversitesi'nden Chris Lintott ise olası bir keşfin gizli tutulmasının neredeyse imkansız olduğunu belirterek, yüzlerce hatta binlerce araştırmacının sürece dahil olacağını ve şeffaflığın bu nedenle kritik önem taşıdığını söyledi.