Yapay zeka alanında çalışan mevcut ve eski araştırmacılar, şirketlerin insan kontrolünü aşabilecek ve kendi kendini geliştiren sistemler üretirken dünyayı felaket risklerine karşı korumakta yetersiz kaldığı uyarısını yapıyor.

Yapay zeka güvenliği odaklı kâr amacı gütmeyen Palisade Research adlı kuruluşun çalışanlarla kaydettiği ve Reuters ile özel olarak paylaştığı video mülakatlarında araştırmacılar, varoluşsal risk konusundaki endişelerinin samimi olduğunu dile getirdi.

Çalışanlar, laboratuvarlarda ihtiyat çağrısı yapanlardan çok yeni modeller geliştiren personelin takdir gördüğünü aktardı.

Frominside.ai adı verilen proje, yapay zekaya dair endişe duyanların seslerini sosyal medyanın yankı odasının ötesine taşıyarak doğrudan kamuoyuna ulaştırmayı hedefliyor.

Hem OpenAI hem de Google DeepMind bünyesinde görev almış olan ve projede yer alan Resolution adlı kâr amacı gütmeyen kuruluşun kurucu ortağı ve başuzmanı Geoffrey Irving, riskin hızla tırmandığını söyledi.

Irving, Reuters ajansına verdiği demeçte, bu alanda çalışan herkes gibi açık sözlü olmanın kendi sorumluluğunda yer aldığını dile getirdi.

Araştırmacılar bu kaygılarla uzun süredir mücadele ediyor. Kamuoyundaki alarm hali ise Temmuz ayında OpenAI ajanlarının test alanının dışına çıkması ve yapay zeka platformu Hugging Face sistemlerine izinsiz girmesiyle belirgin şekilde arttı.

Güvenlik ile teknolojik ilerlemeyi dengeleme tartışması teknoloji sektörünü bölerken küresel bir siyasi başlığa dönüştü.

Yapay zeka sistemleri 2025 yılı sonlarından itibaren hızla gelişti ve yatırımcılar bu tabloyu ödüllendirdi. Ancak yeni modelleri inşa eden araştırmacılar dahil mevcut ve eski çalışanlar, toplumun olası zararlara hazırlıklı olmadığından kaygı duyuyor.