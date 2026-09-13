Uzun süredir erteleniyordu. Tesla Roadster 1 Ekim'de tanıtılacak

İlk nesli geride bırakan yeni model, ilk kez Kasım 2017'de kamuoyuna duyurulmuş ve teslimatların 2020'de başlayacağı ilan edilmişti.

Fakat araç geliştirme programı yıllar içinde peş peşe ertelemelerle karşılaştı.

Gecikmeler geçen yıl Musk ile OpenAI CEO'su Sam Altman arasında da sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Altman, 50 bin dolarlık ön sipariş bedeli ödedikten sonra "7,5 yıl beklemenin çok uzun hissettirdiğini" ifade ederken, Musk ise Altman'ın parasını geri aldığını öne sürdü.