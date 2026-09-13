Uzun süredir erteleniyordu. Tesla Roadster 1 Ekim'de tanıtılacak
13.09.2026 11:43
Son Güncelleme: 13.09.2026 11:48
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, ilk duyurusu 2017 yılında yapılan ve teslimatları defalarca ertelenen yeni nesil Roadster modelinin 1 Ekim'de tanıtılacağını açıkladı.
Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su ve dünyanın en zengin kişisi unvanındaki milyarder Elon Musk, uzun süredir ertelenen yeni nesil spor otomobil modeli Roadster'ın 1 Ekim'de tanıtılacağını açıkladı.
Tesla'nın sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı ve üzerinde tarihin yer aldığı görsel eşliğindeki "Fırlatmaya hazırız" paylaşımını yanıtlayan Musk, yeni Tesla Roadster tanıtımının 1 Ekim günü gerçekleşeceğini belirtti.
İlk nesli geride bırakan yeni model, ilk kez Kasım 2017'de kamuoyuna duyurulmuş ve teslimatların 2020'de başlayacağı ilan edilmişti.
Fakat araç geliştirme programı yıllar içinde peş peşe ertelemelerle karşılaştı.
Gecikmeler geçen yıl Musk ile OpenAI CEO'su Sam Altman arasında da sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Altman, 50 bin dolarlık ön sipariş bedeli ödedikten sonra "7,5 yıl beklemenin çok uzun hissettirdiğini" ifade ederken, Musk ise Altman'ın parasını geri aldığını öne sürdü.
Teknoloji odaklı The Information sitesinin ağustos ayında yayımladığı haberde, Tesla'nın Model S Plaid parçalarına dayalı alternatif yaklaşımı terk ederek tasarımı bütünüyle yenilediği ve aracın karbon fiber gövdeli hiper otomobil formatına evrildiği aktarıldı.
Haberde, 2017 yılındaki orijinal tasarımın bütünüyle rafa kaldırıldığı bilgisi yer aldı.
Aynı habere göre tanıtım etkinliği kapsamında, Musk'ın uzay şirketi SpaceX ile ortaklaşa geliştirilen soğuk gaz iticilerine sahip sınırlı sayıdaki özel sürümün bir gösterisi planlanıyor.
Aracın belirli bir biçimde uçmasına yardımcı olması öngörülen bu opsiyonel iticilerin yer aldığı gösterinin, SpaceX'in Teksas eyaletine bağlı McGregor kentindeki test tesisinde düzenlenmesi bekleniyor.
Musk, daha önceki açıklamalarında tanıtım yapılsa dahi Roadster modelinin üretime geçişinin 12 ila 18 ayı bulabileceğini dile getirmişti.
Tesla geçen hafta Teksas eyaletinin Austin kentindeki sınırlı bölgelerde, direksiyonu ve pedalları yer almayan iki kişilik Cybercab aracıyla deneme sürüşlerine başladı.
Musk, sürücüsüz araç hedefleri kapsamında Cybercab'i şirketin geleceği için merkezi bir konuma yerleştiriyor.