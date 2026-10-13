Veri merkezine gerek yok. Ev aletleri yapay zekanın yuvası olabilir
13.10.2026 12:15
Yapay zeka devi Anthropic, küçük yapay zeka modellerinin merkezi veri merkezlerine ihtiyaç duymadan akıllı ev aletleri ve televizyon kutuları üzerinden kendi kendini kopyalayabileceğini duyurdu.
Yapay zeka araştırma şirketi Anthropic, görece küçük yapay zeka modellerinin veri merkezlerine ihtiyaç duymadan, internete bağlı ev aletleri ve televizyon kutuları üzerinden kendi kendilerini kopyalayarak yayılma eşiğine yaklaştığını duyurdu.
Şirket bünyesinde yürütülen çalışmada, insan müdahalesi olmaksızın savunmasız cihazları tespit edip bu cihazlara yerleşebilen otonom yazılımların yayılma potansiyeli incelendi.
30 milyar parametrenin altındaki küçük modellerin kendi kendini kopyalama zincirindeki birçok adımı tek tek tamamlayabildiği belirlendi.
Ancak mevcut modellerin tüm süreci baştan sona hatasız yürütmekte zorlandığı, bazı güvenlik adımlarının basitleştirildiği testlerde ise GLM-5.2 ve üzeri güçteki modellerin uçtan uca yayılmayı başardığı bildirildi.
EV ALETLERİ YAPAY ZEKANIN MESKENİ OLABİLİR
Araştırmada akıllı fırınlar, buzdolapları, robot süpürgeler, çim biçme makineleri ve ucuz Android televizyon kutuları gibi nesnelerin interneti (IoT) donanımlarına odaklanıldı.
Bu cihazların güvenlik önlemlerinin zayıf olması ve doğrudan internete bağlı çalışması temel hedef seçilmelerinde belirleyici oldu.
Anthropic araştırmacıları William Zhou ve Daniel Freeman, tanesi yaklaşık 55 dolar olan 15 ucuz televizyon kutusunu birbirine bağlayarak Gemma4-26B-A4B modelini saniyede 0,39 üreteç hızıyla çalıştırmayı başardı.
Tek bir cihazın belleğine sığmayan büyük modellerin, boru hattı paralelliği yöntemiyle parçalara ayrılarak birden fazla ev aletine paylaştırılabileceği gösterildi.
Araştırmada 4 gigabayt bellekli televizyon kutularından en az dördünün 9 milyar parametreli bir model için, en az onunun ise 26 milyar parametreli bir model için yeterli işlem kapasitesi sağladığı kaydedildi.
MERKEZİ BİR KAPATMA DÜĞMESİ YOK
Araştırmada geliştirilen Memento test çerçevesinde, Qwen3.5-9B modelinin Jetson Nano'dan Mac bilgisayarlara ve RTX 4090 grafik kartlarına kadar test edilen dokuz donanım türünden sekizinde çıkarım ortamı kurabildiği gözlemlendi.
Geleneksel kötü amaçlı yazılımların aksine, yapay zeka tabanlı solucanların daha önce karşılaşmadığı donanımları kendi kendine çözebildiği ve bir sonraki kopyasına tecrübe aktarabildiği vurgulandı.
Araştırmacılar, bu tür otonom yapay zeka sistemlerinin merkezi bir sunucuya bağlı olmaması nedeniyle tek bir noktadan kapatılamayacağına işaret etti.
Yapay zekanın yayılma hızının günlerle ölçülebilecek kadar yavaş olabileceği, ancak zayıf cihazlar arasında tıpkı bir cıvık mantar veya meyve sineği sürüsü gibi sessizce çoğalabileceği değerlendirildi.
Geçmişte iki milyondan fazla cihazı etkileyen Kimwolf botnet ağı örnek gösterilerek, 15'erli gruplar halinde çalışan 133 bin kopya modelin toplamda yaklaşık 40 adet H100 işlemcisine eşdeğer güç üretebileceği hesaplandı.
Anthropic, küçük modellerin mevcut gelişim hızını koruması halinde bu yılın sonuna kadar otonom kopyalama kabiliyetine erişebileceğini bildirdi.
İnternet servis sağlayıcılarının anormal veri trafiğini izlemesi, karantina yöntemleri uygulaması ve üreticilerin cihazlardaki varsayılan şifreleri kaldırmaya yönelik yasal düzenlemelere uyması gerektiği ifade edildi.