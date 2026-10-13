Araştırmada geliştirilen Memento test çerçevesinde, Qwen3.5-9B modelinin Jetson Nano'dan Mac bilgisayarlara ve RTX 4090 grafik kartlarına kadar test edilen dokuz donanım türünden sekizinde çıkarım ortamı kurabildiği gözlemlendi.

Geleneksel kötü amaçlı yazılımların aksine, yapay zeka tabanlı solucanların daha önce karşılaşmadığı donanımları kendi kendine çözebildiği ve bir sonraki kopyasına tecrübe aktarabildiği vurgulandı.

Araştırmacılar, bu tür otonom yapay zeka sistemlerinin merkezi bir sunucuya bağlı olmaması nedeniyle tek bir noktadan kapatılamayacağına işaret etti.

Yapay zekanın yayılma hızının günlerle ölçülebilecek kadar yavaş olabileceği, ancak zayıf cihazlar arasında tıpkı bir cıvık mantar veya meyve sineği sürüsü gibi sessizce çoğalabileceği değerlendirildi.

Geçmişte iki milyondan fazla cihazı etkileyen Kimwolf botnet ağı örnek gösterilerek, 15'erli gruplar halinde çalışan 133 bin kopya modelin toplamda yaklaşık 40 adet H100 işlemcisine eşdeğer güç üretebileceği hesaplandı.

Anthropic, küçük modellerin mevcut gelişim hızını koruması halinde bu yılın sonuna kadar otonom kopyalama kabiliyetine erişebileceğini bildirdi.

İnternet servis sağlayıcılarının anormal veri trafiğini izlemesi, karantina yöntemleri uygulaması ve üreticilerin cihazlardaki varsayılan şifreleri kaldırmaya yönelik yasal düzenlemelere uyması gerektiği ifade edildi.