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WhatsApp'a dev güncelleme. Yeni dönemde numara şartı kalkıyor

30.06.2026 15:46

NTV - Haber Merkezi

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Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bütün kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni bir özellik getiriyor.

WhatsApp'a dev güncelleme. Yeni dönemde numara şartı kalkıyor
Anadolu Ajansı

Telefon numarası paylaşma zorunluluğu ortadan kalktı, kullanıcı adı dönemi başladı. 

 

WhatsApp büyük bir değişiklik getiren güncellemeye imza attı. 

WhatsApp'a dev güncelleme. Yeni dönemde numara şartı kalkıyor 1
Anadolu Ajansı

Yeni özellikle birlikte artık telefon numarasını paylaşmak istemeyenler onun yerine kullanıcı adını belirleyerek platformda iletişim kurabilecek. 

 

Şirketten yapılan açıklamaya göre; kademeli olarak kullanıma sunulan özellikte kullanıcı adları istenildiği zaman silinebilecek veya değiştirilebilecek. 

WhatsApp'a dev güncelleme. Yeni dönemde numara şartı kalkıyor 2
Anadolu Ajansı

Güvenlik amacıyla istenmeyen mesajları engelleme ve şikayet etme seçenekleri ise korunuyor. En fazla 35 karakterle sınırlandırılan kullanıcı adlarında, taklitçiliğin önüne geçmek adına üst düzey yetkililer ve ünlüler için bazı kısıtlamalar uygulanıyor

WhatsApp'a dev güncelleme. Yeni dönemde numara şartı kalkıyor 3
Anadolu Ajansı

Kullanıcı adı belirlemek için uygulamanın en son sürümünde “Ayarlar > Hesap > Kullanıcı Adı” yolu izlenebilir. 