WhatsApp'a dev güncelleme. Yeni dönemde numara şartı kalkıyor
30.06.2026 15:46
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bütün kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni bir özellik getiriyor.
Telefon numarası paylaşma zorunluluğu ortadan kalktı, kullanıcı adı dönemi başladı.
WhatsApp büyük bir değişiklik getiren güncellemeye imza attı.
Yeni özellikle birlikte artık telefon numarasını paylaşmak istemeyenler onun yerine kullanıcı adını belirleyerek platformda iletişim kurabilecek.
Şirketten yapılan açıklamaya göre; kademeli olarak kullanıma sunulan özellikte kullanıcı adları istenildiği zaman silinebilecek veya değiştirilebilecek.
Güvenlik amacıyla istenmeyen mesajları engelleme ve şikayet etme seçenekleri ise korunuyor. En fazla 35 karakterle sınırlandırılan kullanıcı adlarında, taklitçiliğin önüne geçmek adına üst düzey yetkililer ve ünlüler için bazı kısıtlamalar uygulanıyor
Kullanıcı adı belirlemek için uygulamanın en son sürümünde “Ayarlar > Hesap > Kullanıcı Adı” yolu izlenebilir.