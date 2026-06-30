WhatsApp'a dev güncelleme. Yeni dönemde numara şartı kalkıyor

Güvenlik amacıyla istenmeyen mesajları engelleme ve şikayet etme seçenekleri ise korunuyor. En fazla 35 karakterle sınırlandırılan kullanıcı adlarında, taklitçiliğin önüne geçmek adına üst düzey yetkililer ve ünlüler için bazı kısıtlamalar uygulanıyor