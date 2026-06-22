WhatsApp'ta ücretli dönem başladı, fiyatı şaşırttı. "Plus" Türkiye'ye açıldı

Normal sürümden farklı olarak uygulamayı daha kişiselleştirilebilir hale WhatsApp Plus ile 20 sohbete kadar mesaj sabitleme yapılabiliyor.

Plus ile uygulamanın renkleri, teması ve ikon görünümü daha fazla kişiselleştirilebiliyor. Sohbet listeleri için özel uyarı, tema ve zil sesi ayarları yapılabiliyor.