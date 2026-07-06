"X'in katili olacak" deniyordu. Aylık 500 milyon aboneye ulaştı

Elon Musk 'ın 2022 yılında Twitter'ı satın alıp adını X olarak değiştirmesinin ardından Meta tarafından kurulan Threads , sessiz ama kararlı büyümesini sürdürüyor.

İlk çıktığı dönemde OpenAI bünyesindeki ChatGPT platformunu geride bırakarak 100 milyon kayıtlı kullanıcıya en hızlı ulaşan uygulama unvanını alan Threads, teknoloji dünyasının odağının yapay zekaya kaymasıyla bir süre gözlerden uzak kaldı.

Ancak Meta tarafından paylaşılan son veriler, platformun aylık aktif kullanıcı sayısının 500 milyona ulaştığını gösteriyor.

Bu veri, Threads uygulamasını Elon Musk'ın sahibi olduğu X ile benzer bir popülerlik seviyesine taşıyor.

Platformun zaman içindeki dönüşümü incelendiğinde, klasik bir haber akışı sunmaktan ziyade Reddit benzeri sosyal forum yapılarına benzediği görülüyor.

Kullanıcılar artık genel gündem yerine televizyon dizileri, maç özetleri, ünlü magazinleri ve güncel gelişmeleri tartışmak üzere özel topluluklarda bir araya geliyor.

Platform genelinde K-pop, kadınlar profesyonel basketbol ligi WNBA, ilişkiler ve popüler kitaplar en çok ilgi gören başlıklar arasında yer alıyor.

Bünyesinde Facebook ve Instagram gibi devleri de barındıran Meta, Threads platformunu haber ve siyasetin ana unsur olmadığı, daha çok günlük sohbetlerin döndüğü bir alan olarak konumlandırıyor.

Bu doğrultuda topluluklara özel kanallar açılıyor, en çok paylaşım yapan kullanıcılara rozetler veriliyor ve kişiselleştirilmiş algoritmalara imkan tanınıyor.

Threads Direktörü olan 37 yaşındaki Connor Hayes, platformun "kullanıcıların niyetini takip etme" ilkesiyle büyüdüğünü ifade ediyor.

Nihai hedeflerinin 1 milyar kullanıcıya ulaşmak olduğunu belirten Hayes, bu hedefin gerçekleşmesi halinde finansal raporlara göre 956 milyon kullanıcısı olan Snapchat uygulamasını geride bırakacaklarını kaydediyor.

Hayes, New York Times gazetesine verdiği demeçte , "Başarıyı, halka açık sohbetler için en büyük ve en iyi platform olmak şeklinde tanımlıyoruz" sözlerini kullanıyor.