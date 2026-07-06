"X'in katili olacak" deniyordu. Aylık 500 milyon aboneye ulaştı
06.07.2026 13:10
Meta'nın Elon Musk'ın X platformuna rakip olarak kurduğu ve ilk döneminde büyük ilgi gören Threads, aylık aktif kullanıcı sayısını 500 milyona ulaştırarak önemli bir eşiği geride bıraktı.
Elon Musk'ın 2022 yılında Twitter'ı satın alıp adını X olarak değiştirmesinin ardından Meta tarafından kurulan Threads, sessiz ama kararlı büyümesini sürdürüyor.
İlk çıktığı dönemde OpenAI bünyesindeki ChatGPT platformunu geride bırakarak 100 milyon kayıtlı kullanıcıya en hızlı ulaşan uygulama unvanını alan Threads, teknoloji dünyasının odağının yapay zekaya kaymasıyla bir süre gözlerden uzak kaldı.
Ancak Meta tarafından paylaşılan son veriler, platformun aylık aktif kullanıcı sayısının 500 milyona ulaştığını gösteriyor.
Bu veri, Threads uygulamasını Elon Musk'ın sahibi olduğu X ile benzer bir popülerlik seviyesine taşıyor.
Platformun zaman içindeki dönüşümü incelendiğinde, klasik bir haber akışı sunmaktan ziyade Reddit benzeri sosyal forum yapılarına benzediği görülüyor.
Kullanıcılar artık genel gündem yerine televizyon dizileri, maç özetleri, ünlü magazinleri ve güncel gelişmeleri tartışmak üzere özel topluluklarda bir araya geliyor.
Platform genelinde K-pop, kadınlar profesyonel basketbol ligi WNBA, ilişkiler ve popüler kitaplar en çok ilgi gören başlıklar arasında yer alıyor.
Bünyesinde Facebook ve Instagram gibi devleri de barındıran Meta, Threads platformunu haber ve siyasetin ana unsur olmadığı, daha çok günlük sohbetlerin döndüğü bir alan olarak konumlandırıyor.
Bu doğrultuda topluluklara özel kanallar açılıyor, en çok paylaşım yapan kullanıcılara rozetler veriliyor ve kişiselleştirilmiş algoritmalara imkan tanınıyor.
Threads Direktörü olan 37 yaşındaki Connor Hayes, platformun "kullanıcıların niyetini takip etme" ilkesiyle büyüdüğünü ifade ediyor.
Nihai hedeflerinin 1 milyar kullanıcıya ulaşmak olduğunu belirten Hayes, bu hedefin gerçekleşmesi halinde finansal raporlara göre 956 milyon kullanıcısı olan Snapchat uygulamasını geride bırakacaklarını kaydediyor.
Hayes, New York Times gazetesine verdiği demeçte, "Başarıyı, halka açık sohbetler için en büyük ve en iyi platform olmak şeklinde tanımlıyoruz" sözlerini kullanıyor.
ZUCKERBERG ODAK NOKTASINI YAPAY ZEKAYA KAYDIRDI
Threads platformunun ulaştığı bu nokta, Meta'nın yapay zeka çağında sosyal medya alanındaki gücünü koruduğunu gösteriyor.
Ancak bu başarı, şirketin sosyal ağ kökenlerinin ötesine geçip geçemeyeceği sorusunu da beraberinde getiriyor.
Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, son yıllarda şirketi metaverse ve yapay zeka gibi alanlara yönlendirmeye çalışsa da bu girişimlerden karışık sonuçlar aldı.
Şirket, amiral gemisi niteliğindeki metaverse platformunu Mart ayında sonlandırırken, yapay zeka alanında Google, Anthropic ve OpenAI gibi devlerle rekabet etmeyi sürdürüyor.
Zuckerberg ayrıca son dönemde şirketin Polymarket ve Kalshi benzeri tahmin pazarlarına yönelik bir akıllı telefon uygulaması geliştirmesi yönünde adımlar atıyor.
Zuckerberg'in Threads için beklentileri daha temkinli tuttuğu görülüyor. Platformu Instagram, Facebook, WhatsApp ve Messenger'ın ardından "ailedeki beşinci büyük uygulama" olmaya aday gösteren Zuckerberg, yatırımcılarla yaptığı son toplantıda yapay zekadan 49 kez bahsederken Threads ismini yalnızca iki kez geçirdi.
Zuckerberg Temmuz 2023 döneminde yaptığı bir açıklamada, Threads için "Çok büyük bir proje değil. Zamanla odağımızı yapay zeka ve metaverse alanlarına yönlendireceğimizi öngörmelisiniz." ifadelerini kullanmıştı.
Buna karşın S&P Global Visible Alpha Araştırma Grubu Başkanı Melissa Otto, Threads platformunun Meta için büyüme ve ivme gösteren ilginç bir hikayeye dönüştüğünü kaydediyor.
Otto, "Şirketin diğer devasa uygulamalarının ölçeğiyle karşılaştırıldığında yavaş bir gelişim olabilir ancak potansiyeli yüksek" değerlendirmesinde bulunuyor.
THREADS NE VADETMİŞTİ?
2023 yılında kullanıma sunulan Threads, ilk etapta Instagram altyapısıyla desteklendi ve bu platformun 3 milyar kullanıcısına tanıtıldı.
Kullanıcıların Threads hesabı açabilmesi için Instagram hesaplarını bağlaması gerekiyordu ve bir hesabı silmek diğerinin de silinmesini zorunlu kılıyordu.
O dönemde Instagram lideri Adam Mosseri'nin yönetiminde olan platformun başına, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında üretken yapay zekadan sorumlu eski başkan yardımcısı Connor Hayes getirildi.
Hayes liderliğinde Ekim ayında topluluklara yönelik resmi kanallar gibi yeni özellikler devreye alındı.
Aralık ayında ise en aktif kullanıcılara özel profil tasarımları sunulmaya başlandı, bu kişilerin ülke genelinde fiziksel etkinlikler ve ortak izleme partileri düzenlemesine destek sağlandı.
Platformdan gelir elde etmek amacıyla Ocak ayında ilk reklam denemelerine başlandı. Uygulama henüz net bir gelir raporu paylaşmamış olsa da analist Melissa Otto, Threads platformunun 1 milyar kullanıcıya ulaşması ve güçlü bir reklam modeli oturtması durumunda yıllık en az 30 milyar dolar gelir sağlayabileceğini öngörüyor.
Bu rakam, geçen yılki 201 milyar dolarlık gelirinin neredeyse tamamını reklamlardan elde eden Meta için büyük bir anlam ifade ediyor.
Meta verilerine göre, Threads platformuna doğrudan, yani Instagram veya Facebook yönlendirmesi olmadan giren kullanıcıların oranı artış gösteriyor.
Özellikle Asya pazarında büyük ilgi gören uygulamada geçirilen süre son bir yılda Güney Kore'de yüzde 80, Japonya'da ise yüzde 130 oranında yükseldi.
Diğer metin tabanlı sosyal ağlar ise zorlu bir süreçten geçiyor. X platformu Mart ayında son çeyrek reklam gelirlerinin 100 million dolar düştüğünü raporladı.
Bir diğer rakip olan Mastodon'un aktif kullanıcı sayısı, Elon Musk'ın Twitter'ı almasından sonra ulaştığı zirve noktasından yüzde 70 düşüşle 758 bine geriledi. Bluesky ise bu yılki aktif kullanıcı sayısını 45 milyon olarak duyurdu.
TÜRKİYE'DE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ
Geçen ay Threads, Rekabet Kurumu’nun geçici tedbir kararı nedeniyle yaklaşık iki yıl süren erişim yasağının kaldırılmasıyla Türkiye’de yeniden aktif hale geldi.
Aylık 500 milyon aktif kullanıcıya ulaşan uygulama, içerik üreticileri, işletmeler ve bireysel kullanıcılar için olumlu ve anlık etkileşim imkânı sunan bir ortam oluşturma hedefiyle geri dönüyor.
Türkiye’deki milyonlarca sosyal medya kullanıcısı, 29 Nisan 2024’te alınan beklenmedik bir kararla sarsılmıştı. Instagram üzerinden hızlıca hesap açılmasına olanak tanıyan ve X’e alternatif olarak konumlandırılan Threads, Rekabet Kurumu’nun geçici tedbir kararı uyarınca erişime kapatılmıştı.
Bu kararın dayanağı olarak, Threads’in Instagram’la veri paylaşarak Meta’nın pazardaki hâkimiyetini hukuka aykırı biçimde güçlendirdiği ve rekabet kurallarını ihlal ettiği öne sürülmüştü.
Kullanıcı profillerinin rıza olmaksızın birleştirilmesi ve verilerin platformlar arası aktarımı, tartışmaların odağında yer almıştı.
Alınan karar sonrası Meta, Threads’in Türkiye’deki hizmetini askıya almış ve kullanıcılar uzun bir bekleyiş sürecine girmişti.
Ancak bu bekleyiş sona erdi. Meta’dan yapılan resmi duyuruyla Threads Türkiye’de tekrar erişime açıldı. Kullanıcılar uygulamayı yeniden indirebiliyor ya da threads.net üzerinden mevcut hesaplarını etkinleştirebiliyor.
Geçmiş paylaşımlar, etkileşimler ve takipçi listeleri de yeniden görüntülenebilir durumda.
Rekabet Kurumu’nun 2024’te başlattığı soruşturma çerçevesinde Meta’nın veri politikaları kapsamlı biçimde mercek altına alınmıştı.
Threads’in Instagram hesaplarıyla entegre çalışması ve platformlar arası veri birleştirme yöntemleri incelemenin temel başlıkları arasındaydı.
Meta, soruşturma sürecinde Türkiye’deki Threads faaliyetlerini geçici süreyle durdurduğunu duyurmuş ve kullanıcılara hesaplarını dondurma ya da silme seçenekleri sunmuştu.