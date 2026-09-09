X'te yeni dönem. Son ödemeler 11 Eylül'de yapılacak
09.09.2026 10:14
Sosyal medya platformu X, içerik üreticileri için yürürlükte olan Gelir Paylaşımı modelini tamamen sonlandırarak Özgün İçerik Ödülleri programını başlattı.
Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), içerik üreticilerine yönelik gelir paylaşımı modelini sonlandırarak Özgün İçerik Ödülleri (OCR) programı için başvuruları başlattı.
Yeni sistem, platformun içerik üreticilerini ödüllendirme politikasında kapsamlı bir değişime işaret ediyor.
Şirketin duyurusuna göre, gerekli uygunluk kriterlerini karşılayan üreticiler programa doğrudan İçerik Üretici Stüdyosu (Creator Studio) üzerinden başvuru yapabiliyor.
Yeni programın devreye girmesiyle birlikte, uzun süredir yürürlükte olan Gelir Paylaşımı programı da resmi olarak yürürlükten kalktı.
Mevcut Gelir Paylaşımı programı kapsamındaki son ödeme 11 Eylül Cuma günü hesaplara yatacak.
Bu sistemde yer alan ve Özgün İçerik Ödülleri için yaptığı başvurusu onaylanan üreticilerin, ilk OCR ödemelerini 25 Eylül tarihinde alması planlanıyor.
Böylece platform, gelir paylaşımının sona ermesiyle birlikte içerik üreticilerinden gelir elde etme stratejisinin merkezine Özgün İçerik Ödülleri sistemini yerleştirdi.
Kriterleri karşılayan üreticilerin Creator Studio üzerinden başvurularını iletmeleri gerekirken; eski sistemdeki kullanıcılar yeni döneme geçmeden önce Gelir Paylaşımı kapsamındaki son hak edişlerini alacak.
X, yaptığı duyuruda ödeme tutarlarına, üreticilerin olası kazanç miktarlarına ya da programa bağlı ek şartlara dair ayrıntılı bir veri paylaşmadı.
Fakat paylaşılan bilgilendirme metninin dili, şirketin eski gelir paylaşımı mekanizmasını terk ederek doğrudan özgün paylaşımlara odaklandığını gösteriyor.
Süreç dahilinde içerik üreticileri için iki takvim öne çıkıyor: Eski Gelir Paylaşımı sistemi kapsamındaki son ödemeler için 11 Eylül, başvurusu onaylanan eski kayıtlı üreticilerin ilk OCR ödemeleri için ise 25 Eylül tarihi esas alınıyor.
Başvuruların uygun durumdaki tüm üreticilere açılmasıyla platform, içerik kazancı modelinde bir sonraki aşamaya geçmiş oldu.