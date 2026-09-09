X'te yeni dönem. Son ödemeler 11 Eylül'de yapılacak

X, yaptığı duyuruda ödeme tutarlarına, üreticilerin olası kazanç miktarlarına ya da programa bağlı ek şartlara dair ayrıntılı bir veri paylaşmadı.

Fakat paylaşılan bilgilendirme metninin dili, şirketin eski gelir paylaşımı mekanizmasını terk ederek doğrudan özgün paylaşımlara odaklandığını gösteriyor.

Süreç dahilinde içerik üreticileri için iki takvim öne çıkıyor: Eski Gelir Paylaşımı sistemi kapsamındaki son ödemeler için 11 Eylül, başvurusu onaylanan eski kayıtlı üreticilerin ilk OCR ödemeleri için ise 25 Eylül tarihi esas alınıyor.

Başvuruların uygun durumdaki tüm üreticilere açılmasıyla platform, içerik kazancı modelinde bir sonraki aşamaya geçmiş oldu.