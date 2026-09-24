Yapay zeka biyoloji laboratuvarına girdi: Claude enzim sisteminin izini buldu
24.09.2026 18:42
Son Güncelleme: 24.09.2026 19:13
Anthropic, Claude yapay zeka modelinin geniş DNA veri tabanlarını analiz ederek CRISPR gen düzenleme mekanizmalarını andıran yeni bir enzim sisteminin temel özelliklerini ortaya çıkardığını açıkladı.
Yapay zeka şirketi Anthropic, Claude modelinin geniş DNA veri tabanlarını analiz ederek daha önce bütünüyle tanımlanmamış yeni bir enzim sistemini ortaya çıkarmaya yardımcı olduğunu açıkladı.
Şirket, söz konusu sistemin bazı özelliklerinin gen düzenleme teknolojisi CRISPR’da görülen mekanizmaları andırdığını belirtti. Bulgular, Anthropic’in biyoloji alanındaki araştırmalarından çıkan ilk önemli sonuç olarak duyuruldu.
YENİ SİSTEME ‘ART’ ADI VERİLDİ
Anthropic’e göre Claude, büyük DNA veri tabanlarını tararken reverse transcriptase (RT) adı verilen bir enzim etrafında sıra dışı bir yapı tespit etti.
RT enzimleri, RNA’daki genetik bilgiyi DNA’ya kopyalayabiliyor. Bu özellikleri nedeniyle moleküler biyoloji ve genetik araştırmalarında önemli rol oynuyor.
Anthropic, keşfedilen sisteme kısaca ART adını verdi.
Şirkete göre ART sistemi, CRISPR mekanizmalarında görülen bazı yapılara benzeyen tekrarlayan DNA dizileri içeriyor.
CLAUDE'UN KATKISI NE OLDU?
Anthropic, sistemde yer alan temel RT enziminin daha önceki bilimsel çalışmalarda bilindiğini ancak Claude’un bu enzimi daha geniş bir genetik yapı içinde ele alarak sistemin bazı kritik özelliklerini ilk kez birlikte fark ettiğini belirtti.
Claude’un özellikle protein kodlamayan DNA dizilerinden oluşan bir dizi ile işlevi henüz bilinmeyen ek bir proteini aynı sistemin parçaları olarak tanımladığı kaydedildi.
Bu nedenle şirket, keşfin ‘yapay zeka tek başına yeni bir enzim buldu’ şeklinde değil, mevcut biyolojik veriler içinde daha önce fark edilmeyen ilişkilerin ortaya çıkarılması olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.
CRISPR NEDİR?
CRISPR, bakterilerin virüslere karşı geliştirdiği doğal savunma sisteminden esinlenen bir gen düzenleme teknolojisi.
Teknoloji, DNA’nın belirli noktalarının hassas biçimde kesilmesine, değiştirilmesine veya devre dışı bırakılmasına olanak sağlıyor. Son yıllarda genetik hastalıkların tedavisi, kanser araştırmaları ve tarım biyoteknolojisi gibi alanlarda yoğun biçimde kullanılıyor.
Anthropic’in duyurduğu ART sisteminin ise henüz CRISPR benzeri bir gen düzenleme aracı olup olmadığı bilinmiyor. Sistemin biyolojik işlevinin ve olası uygulamalarının anlaşılması için ek deneylere ihtiyaç bulunuyor.
Açıklama, Anthropic’in yaşam bilimleri ve ilaç araştırmalarındaki faaliyetlerini genişlettiği bir dönemde geldi.
Şirketin kısa süre önce San Francisco Körfez Bölgesi’nde deneysel çalışmalar yapılabilen bir biyoloji laboratuvarı kurduğu ortaya çıkmıştı.
Anthropic böylece biyoloji alanındaki çalışmalarını yalnızca bilgisayar üzerinde yapılan veri analizleri ve modellemelerle sınırlı tutmayarak, laboratuvar deneyleriyle de desteklemeye yöneliyor.