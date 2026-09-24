Yapay zeka biyoloji laboratuvarına girdi: Claude enzim sisteminin izini buldu

Anthropic, sistemde yer alan temel RT enziminin daha önceki bilimsel çalışmalarda bilindiğini ancak Claude’un bu enzimi daha geniş bir genetik yapı içinde ele alarak sistemin bazı kritik özelliklerini ilk kez birlikte fark ettiğini belirtti.

Claude’un özellikle protein kodlamayan DNA dizilerinden oluşan bir dizi ile işlevi henüz bilinmeyen ek bir proteini aynı sistemin parçaları olarak tanımladığı kaydedildi.

Bu nedenle şirket, keşfin ‘yapay zeka tek başına yeni bir enzim buldu’ şeklinde değil, mevcut biyolojik veriler içinde daha önce fark edilmeyen ilişkilerin ortaya çıkarılması olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

CRISPR NEDİR?

CRISPR, bakterilerin virüslere karşı geliştirdiği doğal savunma sisteminden esinlenen bir gen düzenleme teknolojisi.

Teknoloji, DNA’nın belirli noktalarının hassas biçimde kesilmesine, değiştirilmesine veya devre dışı bırakılmasına olanak sağlıyor. Son yıllarda genetik hastalıkların tedavisi, kanser araştırmaları ve tarım biyoteknolojisi gibi alanlarda yoğun biçimde kullanılıyor.

Anthropic’in duyurduğu ART sisteminin ise henüz CRISPR benzeri bir gen düzenleme aracı olup olmadığı bilinmiyor. Sistemin biyolojik işlevinin ve olası uygulamalarının anlaşılması için ek deneylere ihtiyaç bulunuyor.