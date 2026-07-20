Yapay zeka borçla çalışıyor

Yapay zeka kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte çıkarım (inference) maliyetleri düşse de, karmaşık görevler için tüketilen veri birimleri yani "token" miktarı bütçeleri zorluyor.

Yazılım kodlama veya insan müdahalesi olmadan çok adımlı işlemleri gerçekleştiren yapay zeka ajanlarının (agentic AI) yönetimi, basit bir sohbet robotuna göre yüz binlerce kat daha fazla token tüketimine neden oluyor.

KPMG Kanada Yapay Zeka Bölüm Başkanı Andrew Forde, Financial Post sitesine yaptığı açıklamada , yeni bir yazılım projesinde tek bir işlemde 150 bin token tüketilebilirken, kısa bir metin yanıtının yalnızca 100 token gerektirdiğini belirtti.

Axios'un haberinde de bir şirketin Anthropic'in Claude lisansları için tek bir ayda 500 million dolar harcadığı iddia edildi.

Bazı şirketlerin bu harcamalar nedeniyle çalışan zamlarını ertelediği veya insan gücünün yapay zekadan daha ucuz hale geldiğini rapor ettiği belirtiliyor.

Öte yandan, Silikon Vadisi genelinde çalışanların üretkenliklerini kanıtlamak amacıyla yoğun şekilde token tüketmesi "tokenmaxxing" olarak adlandırılıyor.

Nvidia CEO'su Jensen Huang, yüksek maaşlı bir mühendisin bütçe dahilinde yüksek miktarda token tüketmemesinin endişe verici olacağını ifade etti.