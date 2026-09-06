Yapay zeka devi, 2 trilyon dolarlık halka arz takvimini erteledi

Kaynaklar, izahnamenin eylül ayı sonuna kadar yayımlanmasının beklenmediğini aktardı. Söz konusu kaynaklar, zamanlama da dahil olmak üzere planların değişebileceği uyarısını da ekledi.

Bu takvim değişikliği, bazı yatırımcıların yaklaşık 2 trilyon dolar değer biçtiği halka arzı ileri bir tarihe erteliyor.

Tarihin en büyük halka arz girişimlerinden biri niteliğini taşıyan bu adım, hızla büyüyen yapay zeka sektörüne yönelik kamu piyasası iştahı açısından önemli bir sınav niteliği taşıyor.

Şirketler piyasa koşullarını değerlendirirken, yasal onay süreçlerini yürütürken ve hazırlıklarını tamamlarken halka arz takvimlerini sık sık güncelliyor. Bu nedenle benzer ertelemeler piyasalarda olağan karşılanıyor.