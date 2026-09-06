Yapay zeka devi, 2 trilyon dolarlık halka arz takvimini erteledi
06.09.2026 10:16
Yapay zeka şirketi Anthropic, ilk halka arzına yönelik tanıtım sürecini en erken ekim ayı ortasında başlatmayı öngörüyor.
Claude dil modellerini geliştiren yapay zeka devi Anthropic, ilk halka arzı için tanıtım ve pazarlama sürecini en erken ekim ayı ortasında başlatmayı planlıyor.
Reuters ajansına konuşan kaynaklar, şirketin borsaya kote olma işlemlerini kasım ayındaki ABD ara seçimlerinden birkaç gün önce tamamlamayı hedeflediğini belirtti.
Daha önce şirketin halka arz izahnamesini en erken önümüzdeki hafta kamuoyuyla paylaşması öngörülüyordu. Bu adım, sürecin son aşamalarını başlatacak kritik bir eşik olarak görülüyordu.
Kaynaklar, izahnamenin eylül ayı sonuna kadar yayımlanmasının beklenmediğini aktardı. Söz konusu kaynaklar, zamanlama da dahil olmak üzere planların değişebileceği uyarısını da ekledi.
Bu takvim değişikliği, bazı yatırımcıların yaklaşık 2 trilyon dolar değer biçtiği halka arzı ileri bir tarihe erteliyor.
Tarihin en büyük halka arz girişimlerinden biri niteliğini taşıyan bu adım, hızla büyüyen yapay zeka sektörüne yönelik kamu piyasası iştahı açısından önemli bir sınav niteliği taşıyor.
Şirketler piyasa koşullarını değerlendirirken, yasal onay süreçlerini yürütürken ve hazırlıklarını tamamlarken halka arz takvimlerini sık sık güncelliyor. Bu nedenle benzer ertelemeler piyasalarda olağan karşılanıyor.
Halka arz sürecinin bir parçası olarak Anthropic, 15 milyar dolarlık rotatif kredi anlaşmasını tamamlamayı amaçlıyor.
Kaynaklardan biri, bu finansmanda yer alan bankalardaki analistler de dahil olmak üzere uzmanların, söz konusu anlaşmanın ardından şirket yönetimiyle bir araya gelmesinin beklendiğini ifade etti.
Bloomberg News daha önce Anthropic'in kredi imkanını 15 milyar dolara çıkarmak amacıyla görüşmeler yürüttüğünü duyurmuştu.
Şirketler genellikle analist toplantıları ile halka arz izahnamesinin yayımlanması arasına birkaç haftalık süre koyuyor.
Ancak analistlerin Anthropic'i zaten yakından tanıması sebebiyle şirketin bu aralığı daha dar tutması bekleniyor.
Yatırımcıların hızla genişleyen yapay zeka sektörüne halka açık piyasalardan yatırım yapma arayışı sürerken, bu işlem tarihin en dikkatle izlenen halka arzları arasında yer alıyor.
Halka arzın, OpenAI dahil diğer yapay zeka şirketlerinin olası borsa kotalarıyla eş zamanlı gerçekleşme ihtimali var.
Elon Musk'ın SpaceX şirketi ise haziran ayında 1,77 trilyon dolarlık rekor değerlemeyle halka açılmıştı.
Kaynaklara göre; Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan ve Citi, halka arz sürecinde Anthropic ile birlikte çalışan bankalar arasında yer alıyor.