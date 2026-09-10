Yapay zeka devinden istifa etti, itirafçı oldu: Sosyal medya hesabında tek tek anlattı

Coxon, bu yılın başlarında OpenAI'dan ayrılarak yapay zeka güvenliğine verdiği önemle bilinen Anthropic'e katılmıştı.

Araştırmacı, Anthropic'in güvenlik çalışmalarının samimi olduğuna inandığını ancak zamanla tek bir şirketin bu sorunu kendi başına çözemeyeceği sonucuna vardığını söyledi.

Coxon'a göre hükümet müdahalesi veya sektör genelinde koordineli bir yavaşlama olmadan, birçok görevde insanlardan daha iyi performans gösterebilecek yapay genel zekanın sorumlu biçimde geliştirilmesi mümkün değil.