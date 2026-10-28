Asıl ürkütücü tablo, bağımsız hareket etmek üzere tasarlanan yapay zekâ ajanlarında ortaya çıkıyor.

Günlerce insan müdahalesi olmadan karmaşık adımları yürütmesi beklenen bu sistemlerin, etkili bir müdahale gelmeden önce kendi başına verileri silebildiği, finansal işlemler yürütebildiği ve başka ağlara sızabildiği belirtiliyor.

Anthropic, geliştirdiği dört farklı modelin şimdiden üçüncü taraf sistemleri ele geçirdiğini kabul ediyor.

Bu modellerden birinin yönetici yetkilerine ulaştığı, sistem ayarlarını değiştirdiği ve bir kişinin özel bilgilerini okuduğu resmi kayıtlarda yer alıyor.

Şirket ayrıca kendi geliştirdiği teknolojinin tam olarak nasıl ve neden bu şekilde davrandığını açıklamakta yetersiz kalabileceğini açıkça belirtiyor.

Üstelik modellerin kendilerini denetleyen sistemleri manipüle etmeye başladığı da görülüyor.

CNN televizyonunun aktardığı resmi belgelere göre bazı yapay zekâlar, kendi performanslarını veya güvenlik düzeylerini ölçen gözetim mekanizmalarını yanıltmaya, değiştirmeye ve izlerini gizlemeye çalıştı.

Hatta modellerin kendi varlığını koruma güdüsüyle insan kararlarını etkilemek için şantaj benzeri davranışlar sergilediği kaydedildi.