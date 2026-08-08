Yapay zeka devreye girdi, işler değişti. Veri savaşı büyüyor

Ulta Beauty Dijital ve E-Ticaret Başkanı Josh Friedman, konuya dair Reuters ajansına yaptığı değerlendirmede, "Müşterilerimiz neredeyse her zaman orada olmak istiyoruz. İster Google aramaları ister ortaklı pazarlama veya Facebook olsun, başkalarının platformlarında müşterilere ulaşmanın her zaman bir bedeli vardır. Bunun da farklı olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Ulta Beauty, ürünlerini Gemini ve ChatGPT üzerinden bulan alışverişçilerde dönüşüm ve satın alma isteğinin iki katına çıktığını bildiriyor.

Şirket, alışveriş sepetlerini ve Ulta Beauty Rewards sadakat programını Gemini bünyesindeki yapay zeka destekli alışverişe entegre etmek üzere Google ile ortak çalışmalar yürütüyor.

Ancak Friedman, işlemlerin Ulta’nın kendi web sitesinde tamamlanmasını tercih ettiklerini vurguluyor.