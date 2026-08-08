Yapay zeka devreye girdi, işler değişti. Veri savaşı büyüyor
08.08.2026 09:51
Son Güncelleme: 08.08.2026 09:51
Yapay zeka platformlarının ürün tavsiyeleriyle artan çevrimiçi alışveriş trafiği, perakende devlerini arama sonuçlarında üst sıralara çıkmaya yönlendiriyor. Şirketler bir yandan yapay zeka araçlarıyla görünürlük kazanmaya çalışırken diğer yandan gelecekteki satışları şekillendiren müşteri verilerini korumak amacıyla satın alma işlemlerinin kendi sitelerinde tamamlanmasını istiyor.
Alışveriş yapan tüketicilerin ürün tavsiyeleri için ChatGPT ve Google’ın Gemini gibi yapay zeka araçlarına yönelmesi, perakendecileri bu platformların sonuçlarında üst sıralarda yer alma yarışına sevk ediyor.
ABD'de Walmart, Ulta Beauty ve Wayfair gibi e-ticaret ve perakende şirketleri, ürünlerinin sohbet robotu aramalarında öne çıkması amacıyla web sitelerini güncelliyor.
Fakat şirketler, sonraki satışları ve müşteri sadakatini besleyen gezinme alışkanlıkları, sepet büyüklükleri ile geçmiş alışveriş verilerini toplayabilmek için satın alma sürecinin kendi sitelerinde gerçekleşmesini hedefliyor.
Juniper Research verilerine göre Anthropic’in Claude ve Google'ın Gemini gibi yapay zeka ajanlarının tüketicileri perakende sitelerine yönlendirmesiyle bu yıl yapay zeka kaynaklı alışveriş harcamalarının 8 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Adobe Analytics tarafından paylaşılan veriler ise ABD'li tüketicilerin yüzde 41'inin haziran ayında çevrimiçi alışveriş için üretken yapay zekadan yararlandığını gösteriyor.
Yapay zeka hizmetleri üzerinden yönlendirilen ziyaretçilerin, geleneksel kanallardan gelen alışverişçilere kıyasla ziyaret başına yüzde 41 daha yüksek gelir sağladığı kaydediliyor.
Sayfaları anahtar kelimeler ile bağlantılara göre sıralayan geleneksel arama motorlarının aksine sohbet robotları detaylı sorulara yanıt veriyor.
Bu da perakendecilerin ürün tanımlama yöntemlerini ve müşterilerin markaları bulma süreçlerini yeniden yapılandırmasını gerektiriyor.
Ulta Beauty Dijital ve E-Ticaret Başkanı Josh Friedman, konuya dair Reuters ajansına yaptığı değerlendirmede, "Müşterilerimiz neredeyse her zaman orada olmak istiyoruz. İster Google aramaları ister ortaklı pazarlama veya Facebook olsun, başkalarının platformlarında müşterilere ulaşmanın her zaman bir bedeli vardır. Bunun da farklı olduğunu düşünmüyorum" dedi.
Ulta Beauty, ürünlerini Gemini ve ChatGPT üzerinden bulan alışverişçilerde dönüşüm ve satın alma isteğinin iki katına çıktığını bildiriyor.
Şirket, alışveriş sepetlerini ve Ulta Beauty Rewards sadakat programını Gemini bünyesindeki yapay zeka destekli alışverişe entegre etmek üzere Google ile ortak çalışmalar yürütüyor.
Ancak Friedman, işlemlerin Ulta’nın kendi web sitesinde tamamlanmasını tercih ettiklerini vurguluyor.
Perakende yöneticileri, şirketlerin müşteri tercihlerine dair genel amaçlı yapay zeka araçlarından çok daha fazla bilgiye sahip olduğunu ve bu durumun kendilerine avantaj sağladığını savunuyor.
Amazon Web Services (AWS) Küresel Dijital Ticaret Direktörü Vince Koh, "Bir alışverişçi satın alma işlemini markanın kendi sitesinde tamamladığında, perakendeci o müşteriyle doğrudan bir ilişki sürdürür" ifadelerini kullandı.
AWS, Tapestry bünyesindeki Kate Spade dahil olmak üzere perakende müşterilerini ürün pazarlamasında yapay zeka platformlarını kullanmaya teşvik ederken, şirketlerin kendi web sitelerinin "satın almak için en iyi yer" olarak kalmasını sağlamayı amaçlıyor.
Koh'un aktardığına göre, tüketiciler Kate Spade’in internet sitesinde AWS destekli arama araçlarını kullanarak 380 dolarlık süet çanta gibi ürünleri aradığında; şirket incelenen ürünler, bütçe ve stil tercihlerine ilişkin verileri kullanarak kişiselleştirilmiş öneriler sunabiliyor ve müşteri sadakati oluşturabiliyor.
Koh, perakendecilerin ürünleri ve müşterileri hakkında genel amaçlı yapay zeka araçlarından daha fazla bilgi sahibi olmasının tavsiyeler ile müşteri bağlılığı hususunda kendilerine üstünlük kazandırdığını belirtiyor.
Düğün planlama platformu The Knot da benzer bir yöntem uyguladığını açıklıyor.
Şirket, hizmet sağlayıcılarının ChatGPT sonuçlarında görünmesi için web sitesini optimize ederken, çiftlerin mekân ve davetiye rezervasyonlarını doğrudan kendi platformu üzerinden yapmasını sağlamaya çalışıyor.
Yapay zekanın büyük dil modellerine atıfta bulunan The Knot CEO'su Raina Moskowitz, "Büyük dil modelleri başlamak, aramak ve planlamak için başka bir yer sunuyor. Ancak, insanların düğünleri organize etmesine yardımcı olacak otuz yıllık veriye sahibiz" değerlendirmesinde bulundu.
ChatGPT ve Gemini ürün pazarlamada önemli bir kanal haline gelse de tüketicilerin satın alma işlemlerini hâlâ perakendecilerin kendi web sitelerinde yapmayı daha güvenli veya elverişli bulduğu belirtiliyor.
OpenAI, mart ayında tüketicilerin ChatGPT üzerinden kıyafet ve diğer ürünleri satın almasını sağlayan "Instant Checkout" (Anında Ödeme) özelliğini sonlandırdı.
Şirket mevcut süreçte ürün keşfine ve Etsy gibi pazar yerleri ile tüccarların kendi ödeme sistemlerini kullanmalarına odaklanıyor.
Etsy de benzer bir eğilim kaydettiğini bildiriyor.
Etsy Ürün ve Teknoloji Başkanı Rafe Colburn, ürünleri ChatGPT aracılığıyla bulan kullanıcıların satın alma işlemini tamamlamak için genellikle Etsy'nin kendi web sitesine geri döndüğünü açıkladı.
Colburn, duruma ilişkin "Bu süreç, her zaman ChatGPT’nin aracılık ettiği bir bağ değil, daha derin bir ilişkinin başlangıcı" yorumunu yaptı.