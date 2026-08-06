Yapay zeka sentetik virüs üretti, insanlık hastalıklara veda edebilir
06.08.2026 23:40
Son Güncelleme: 06.08.2026 23:52
Bilim insanları, yapay zekayı kullanarak doğada bulunmayan ve çoğalabilen sentetik virüsler geliştirdi. Araştırmacılar bu virüslerin gelecekte hastalıkları iyileştirebileceğini savunuyor.
ABD'deki bilim insanları, ilk kez yapay zeka kullanarak laboratuvar ortamında doğada bulunmayan ve çoğalabilen virüsler geliştirdi.
Çalışma, yapay zekanın ilk kez sıfırdan eksiksiz bir virüs genomu oluşturduğu araştırma olarak kayıtlara geçti.
Stanford Üniversitesi araştırmacıları, DNA'da kodlanan genetik talimatları kullanarak yeni genomlar üretebilen "Evo 2" isimli üretken yapay zekâ programını geliştirdi.
Araştırmacılar, bu sistemi kullanarak bakterileri enfekte eden 16 yeni sentetik virüs tasarlayıp üretti.
HASTALIĞA NEDEN OLAN BAKTERİLERİ HEDEF ALIYOR
Geliştirilen 16 yeni virüsün yalnızca bakterileri enfekte ettiği ve insanlar için herhangi bir tehdit oluşturmadığı belirtildi.
Bu virüsler, bazı durumlarda hastalığa neden olan bakterileri yok etmek için antibiyotiklerin yerine kullanılabiliyor.
Çalışmayı tıp alanında yeni tedavilerin önünü açabilecek "çok önemli bir dönüm noktası" olarak değerlendiren araştırmacılar, bu teknolojinin yeni ilaç ve tedavilerin geliştirilmesiyle insan sağlığını büyük ölçüde iyileştirme potansiyeline sahip olduğunu savunuyor.
"KÖTÜ NİYETLİ KİŞİLERİN ELİNE GEÇMEMELİ
Ancak uzmanlar, yapay zeka tarafından tasarlanan virüslerin biyogüvenlik açısından ciddi endişeler doğurduğu uyarısında da bulundu.
Aynı teknolojinin kötü niyetli kişiler tarafından yeni hastalıklar üretmek amacıyla kullanılabileceği belirtiliyor.