Yapay zeka zirvesi. Ya yeni rönesans ya da kaos

ABD'li teknoloji devleri OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman ile Anthropic'in Üst Yöneticisi Dario Amodei, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) "yapay zeka ve uluslararası güvenlik" başlığı altında düzenlenen toplantıda değerlendirmeler yaptı.

OpenAI Üst Yöneticisi Altman, yapay zeka modellerinin geliştirilmesindeki hızın olumlu sonuçları daha da somutlaştırmasının yanı sıra "riskleri de daha acil hale getirdiğini" söyledi. Altman, "Önümüzde bir seçenek var. Yapay zeka ya yaratıcılık ve keşiflerin yaşandığı yeni bir rönesans gibi olabilir ya da sarsıntı ve kaosun yaşandığı yeni bir sanayi devrimi gibi olabilir." dedi.

Yapay zekanın ideal versiyonunun, "insanları dev bir makinenin dişlileri haline getirmek" ya da "insani unsurlar ortadan kalkana kadar hayatın her alanını optimize etmek" olmadığını savunan Sam Altman, "Bu modeller, insanların bugün ulaşılamaz gibi görünen hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirmeleri için yeni araçlar olabilir." diye konuştu.