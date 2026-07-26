Yapay zekada açık kaynak savaşı. Dev teknoloji şirketlerinden ortak bildiri

Ortak mektupta, 1980'li yıllarda ilk açık kaynak kodlu yazılım öncülerinin, yazılımın yalnızca şirketlerin kod üzerindeki sıkı denetimiyle gelişebileceği yönündeki hakim inanca meydan okuduğu hatırlatıldı.

Dünya genelindeki geliştiricilerin kodu inceleyebildiği, değiştirebildiği ve geliştirebildiği şeffaf ekosistemin, bugün internetin büyük bölümünü ayakta tuttuğu vurgulandı.

Açık kaynak kodlu yazılımların dev teknoloji şirketlerinin yanı sıra bilimsel araştırmalar, siber güvenlik ve kritik görevler yürüten ABD ordusu ile federal kurumlarca kullanıldığı ifade edildi.

Açık kaynağın yazılım maliyetlerini düşürmekten öte, Amerikalı mühendis ve girişimcilerin kurumsal egemenlik inşa ettiği ortak bir bilgi temeli kurduğu kaydedildi.

ABD'nin yapay zeka alanında benzer bir yol ayrımında olduğu belirtilen bildiride, ülkenin yapay zeka liderliğinin tek bir öncü modelle değil, her sektöre yayılan güçlü ve açık bir ekosistem kurup kuramadığıyla ölçüleceği aktarıldı.

Herkesin indirebildiği, inceleyebildiği, değiştirebildiği ve kendi altyapısında çalıştırabildiği açık ağırlıklı modellerin; gelişmiş yapay zekayı daha erişilebilir, uyarlanabilir ve yaygın kılacağı ifade edildi.

Açık ağırlıkların yapay zeka ekonomisine erişimi genişlettiği kaydedilen mektupta, girişimlerin, köklü işletmelerin, üniversitelerin ve kamu kurumlarının sıfırdan model eğitmeden veya her işlem için yüksek maliyetler ödemeden bu sistemlerden yararlanabileceği vurgulandı.

Bu yöntemin, öncü ölçekteki kapasiteyi yalnızca gerçek öncü sorunlara saklayarak yapay zekayı milyarlarca günlük görevde ekonomik açıdan sürdürülebilir kılacağı bildirildi.

ABD'nin yapay zeka çağını; teknolojiyi fabrikaların, hastanelerin, çiftliklerin, dersliklerin ve yerel işletmelerin iş akışlarına yayarak kazanacağı belirtildi.

Açık ağırlıkların rekabeti artırarak kazanımların birkaç elde toplanmasını engellediği; bulut çiplerinden uygulamalara ve hizmetlere kadar geniş bir alanda rekabeti körükleyerek maliyetleri düşürdüğü kaydedildi.

Şirketlerin tek bir sağlayıcıya bağımlı kalmak istemediği, açık modeller sayesinde verilerini denetleyebildiği ve oluşturdukları değeri kendi bünyelerinde tutabildiği vurgulandı.