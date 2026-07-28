Yapay zeka'da "açık kaynak" savaşı kızışıyor

Korumacı yasakların en ciddi ulusal güvenlik endişelerini çözmeyeceğini savunan Amodei, altı ay önce kaleme aldığı "Teknolojinin Ergenliği" başlıklı makalesinde de vurguladığı iki temel korku senaryosunu yeniden sıraladı.

Amodei ilk ve en birincil kaygısının, Çin Komünist Partisi (ÇKP) başta olmak üzere “otoriter rejimlerin” ABD'den daha güçlü yapay zeka modelleri inşa ederek kalıcı askeri üstünlük sağlaması veya kendi halkı üzerinde derin baskılar kurması olduğunu aktardı.

Bu endişenin ABD yönetimi içinde de paylaşıldığına dikkati çeken Amodei, ABD Başkan Yardımcısı Vance'in geçen yıl Paris'te "Otoriter rejimler askeri, istihbarat ve gözetleme kabiliyetlerini güçlendirmek için yapay zekayı çaldı ve kullandı" dediğini, Amerikan istihbaratının 2026 Yıllık Tehdit Değerlendirmesi raporunda da diğer küresel güçlerin ilerlemesinin ABD'nin ekonomik ve askeri avantajlarına meydan okuduğunun kaydedildiğini hatırlattı.

Bu modellerin açık ağırlıklı olarak sunulmasının veya ABD şirketlerince kullanılmasının durumu değiştirmediğini belirten Amodei, en tehlikeli modelin gizlice eğitilerek insansız hava araçlarında kullanılmak üzere Çin Halk Kurtuluş Ordusuna veya gözetleme amacıyla Devlet Güvenlik Bakanlığına teslim edilen model olabileceğini kaydetti.

İkinci kaygısının ise güçlü yapay zeka modellerinin siber saldırılar veya biyolojik saldırılar gerçekleştirmek üzere kötüye kullanılması ve ciddi "hizalanma" sorunları yaratması olduğunu belirten Amodei, açık ağırlıklı modellerin kapalı modellere kıyasla daha yüksek risk taşıyabileceğini kabul etti.

Ancak ABD şirketlerinin bu modelleri kullanımını yasaklamanın riski ortadan kaldırmayacağını, çünkü kötü niyetli aktörlerin meşru ABD şirketleri olmadığını ve ticari rekabetten korunmanın kendisinin bir hedefi olmadığını vurguladı.