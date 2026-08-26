Yapay zekanın Nostradamus'u iflas etti. 45 milyar dolarlık fon battı
26.08.2026 11:06
"Yapay zekanın Nostradamus'u" olarak anılan 24 yaşındaki Aschenbrenner'ın yönettiği 45 milyar dolarlık risk fonu, aşırı kaldıraç ve Çin'in sebep olduğu piyasa sarsıntısıyla çöktü.
Silikon Vadisi'nde yapay zeka alanındaki öngörüleriyle dikkat çeken ve uzaydan galaksi satın alma hayalleri kuran 24 yaşındaki Leopold Aschenbrenner'ın kurduğu risk fonu Situational Awareness battı.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, yönettiği 45 milyar dolarlık varlıkla Wall Street'in son dönemdeki en çarpıcı yükselişlerinden birine imza atan genç yatırımcının çöküşünde, aşırı kaldıraç kullanımı ve Çin'in piyasaya sürdüğü ucuz yapay zeka sistemleri etkili oldu.
Columbia Üniversitesi'nden 19 yaşında birincilikle mezun olan Aschenbrenner, kariyerine dolandırıcılıktan hüküm giyen Sam Bankman-Fried'ın Bahamalar'daki FTX Future Vakfı'nda başladı.
Daha sonra OpenAI'da yapay zeka güvenliği ekibine katılan Aschenbrenner, şirket içi güvenlik protokollerini eleştirmesi, Çin casusluğu uyarıları yapması ve OpenAI CEO'su Sam Altman'ın kısa süreli kovulma sürecinde yönetim kurulu üyeleriyle temas kurması gerekçesiyle işten çıkarıldı.
OpenAI'dan ayrıldıktan sonra yayımladığı 165 sayfalık yapay zeka manifestosuyla geniş kitlelere ulaşan Aschenbrenner, Situational Awareness adlı risk fonunu kurdu.
Jane Street ve Stripe'ın kurucuları Patrick ile John Collison gibi sektörün önde gelen isimlerinden yatırım alan fon, özellikle yapay zeka çipleri, enerji ve Anthropic gibi girişimlere yoğunlaştı.
Fon, sahip olduğu her 1 dolarlık sermayeye karşılık yaklaşık 3 dolar borçlanarak yüksek kaldıraç kullandı.
Temmuz ayında Çin menşeli güçlü ve ucuz yapay zeka modellerinin piyasaya sürülmesiyle başlayan teknoloji hisselerindeki sert satış dalgası, fonu teminat tamamlama çağrılarıyla karşı karşıya bıraktı.
Nakit ihtiyacını karşılamak için portföyündeki hisseleri elden çıkarmak zorunda kalan Aschenbrenner, varlıklarını Ken Griffin'in yönettiği Citadel'e indirimli fiyatla devretti.
Satışın ardından gelen toparlanma Citadel'e son yılların en iyi aylık getirisini sağlarken, Situational Awareness temmuz ayını yüzde 67 zararla kapattı.
Fona yatırım yapan Jane Street ise yaklaşık 15 milyar dolar ile tarihinin en büyük aylık kaybını yaşadı.
Fonun çöküşü, Aschenbrenner'ın Anthropic CEO'su Dario Amodei'nin özel kalem müdürü Avital Balwit ile Carmel'de gerçekleşen düğününden yalnızca iki gün önce kesinleşti.
Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı düğünde, bir davetlinin kadeh kaldırırken varlıkları devralan Citadel CEO'su Ken Griffin'e teşekkür ettiği aktarıldı.
ABD'li piyasa düzenleyicileri fonun alım satım faaliyetlerine yönelik resmi bir suçlama yöneltmeksizin inceleme başlatırken, şirket yetkilileri tüm yasal taleplere tam işbirliğiyle yanıt vereceklerini bildirdi.