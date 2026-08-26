Yapay zekanın Nostradamus'u iflas etti. 45 milyar dolarlık fon battı

Silikon Vadisi'nde yapay zeka alanındaki öngörüleriyle dikkat çeken ve uzaydan galaksi satın alma hayalleri kuran 24 yaşındaki Leopold Aschenbrenner'ın kurduğu risk fonu Situational Awareness battı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, yönettiği 45 milyar dolarlık varlıkla Wall Street'in son dönemdeki en çarpıcı yükselişlerinden birine imza atan genç yatırımcının çöküşünde, aşırı kaldıraç kullanımı ve Çin'in piyasaya sürdüğü ucuz yapay zeka sistemleri etkili oldu.