Yapay zekaya trilyonluk yatırım. Getiri beklentiyi karşılayacak mı?

Yapay zeka sektörüne yönelen sermaye akışı, demiryolları ya da internet dönemlerinde görülen harcamaları geride bırakırken ekonomistler yatırımların geri dönüş takvimi ile sahadaki verimlilik artışları arasındaki uyumsuzluğa işaret ediyor.

Şirketlerin milyarlarca dolarlık harcama planları ve yüksek şirket değerlemeleri karşısında, beklenen verimlilik sıçramasının henüz genele yayılmadığı görülüyor.

Dünyanın önde gelen muhasebe firmalarından PwC'nin projeksiyonlarına göre veri merkezlerine yönelik küresel harcamaların 2050 yılına kadar 30 trilyon doları aşması öngörülüyor.

Bu meblağ, ABD Hazine tahvillerinin mevcut toplam değerine yakın bir büyüklüğü temsil ediyor. Enflasyona göre uyarlandığında dahi bu tahminlerin demir yolu ve dotcom dönemlerindeki harcamaları aştığı kaydediliyor.

Sektördeki büyük aktörlerden Anthropic de halka arz izahnamesine göre gelecek yıllarda 518 milyar dolar harcamayı hedefliyor. Bu tutar, şirketin 2025 yılındaki gelirinin 100 katından fazlasına denk geliyor.

Bazı kesimler teknolojinin buhar makinelerinden daha büyük bir dönüşüm yaratacağını savunurken ekonomistler gelecekteki kâr varsayımlarını destekleyecek yeterli kanıt olmadığını vurguluyor.