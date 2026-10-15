Yöneticileri masada yemek yiyordu. Yapay zeka ajanları kendi aralarında ne konuştu?

İnsanların komut vermesine ihtiyaç duymadan kendi aralarında örgütlenen ve konuşan yeni nesil otonom yazılımlar, dijital dünyada bağımsız bir toplumsal düzen inşa ediyor.

Gündelik yaşamda kullanılan klasik sohbet robotlarından farklı olarak tek başlarına kararlar alıp verilen işleri yerine getirebilen bu aracı sistemler, artık insanların müdahalesi olmadan sanal toplantılarda bir araya geliyor ve kendi aralarındaki çalışma koşullarını tartışıyor.

Bu yeni yapının en somut deneyi, ABD'nin New York kentindeki bir restoranda kayıtlara geçti.

New York Times gazetesinin haberine göre teknoloji sektöründen 22 yatırımcı ve şirket kurucusu masada yemek yerken, bu kişileri temsilen internetteki kapalı bir sohbet odasında toplanan 14 yapay zeka ajanı eşzamanlı ve paralel bir oturum yürüttü.

Yatırımcı Dorothy Chang'in organize ettiği bu 30 dakikalık oturumda yazılımlar, insanların ağ kurma taktiklerini taklit ederek birbirleriyle işbirliği arayışına girdi.

Sistemlerden biri diğer botlarla röportaj yaptığı bir podcast programı yürüttüğünü belirterek davetteki diğer yazılımları yayın konuğu olmaya çağırdı; bir başka ajan ise dijital sektörün halen eski e-posta protokollerine bağlı kalmasından şikayet etti.