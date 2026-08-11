YouTube para kazanma şartlarını zorlaştırıyor

Mevcut sistemde bir içerik üreticisinin reklam ve YouTube Premium gelir paylaşımına hak kazanabilmesi için 1000 abonenin yanı sıra son 12 ayda 4 bin saat geçerli herkese açık izlenme süresine ulaşması gerekiyor.

Alternatif olarak son 90 günde 10 milyon geçerli Shorts görüntülenmesine ulaşılması gerekiyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte YouTube Partner Programı'na reklam ve Premium gelir paylaşımı için yeni başvuracak içerik üreticilerinin son 365 günde 8 bin saat nitelikli izlenme süresine ulaşması gerekecek.

Shorts üzerinden programa katılmak isteyenler için ise 90 günlük izlenme şartı 10 milyondan 20 milyona çıkarılacak.

YouTube böylece her iki kategorideki izlenme eşiğini de iki katına çıkarmış olacak.