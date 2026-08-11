YouTube para kazanma şartlarını zorlaştırıyor
11.08.2026 08:32
Son Güncelleme: 11.08.2026 08:34
YouTube, içerik üreticilerinin reklam ve Premium abonelik gelirlerinden pay alabilmek için karşılaması gereken izlenme şartlarını yükseltiyor.
Mevcut sistemde bir içerik üreticisinin reklam ve YouTube Premium gelir paylaşımına hak kazanabilmesi için 1000 abonenin yanı sıra son 12 ayda 4 bin saat geçerli herkese açık izlenme süresine ulaşması gerekiyor.
Alternatif olarak son 90 günde 10 milyon geçerli Shorts görüntülenmesine ulaşılması gerekiyor.
Yeni düzenlemeyle birlikte YouTube Partner Programı'na reklam ve Premium gelir paylaşımı için yeni başvuracak içerik üreticilerinin son 365 günde 8 bin saat nitelikli izlenme süresine ulaşması gerekecek.
Shorts üzerinden programa katılmak isteyenler için ise 90 günlük izlenme şartı 10 milyondan 20 milyona çıkarılacak.
YouTube böylece her iki kategorideki izlenme eşiğini de iki katına çıkarmış olacak.
YouTube, yeni giriş şartlarının halihazırda YouTube Partner Programı'nda bulunan içerik üreticilerini etkilemeyeceğini açıkladı.
Şirket ayrıca hayranlardan doğrudan gelir elde etmeye imkan sağlayan Fan Funding araçları ile YouTube Shopping ürünlerine yönelik giriş eşiklerinin değişmeyeceğini bildirdi.
YouTube, dünya genelinde 3 milyondan fazla içerik üreticisinin Partner Programı'na dahil olduğunu belirterek yapılan değişikliklerin 2018'den bu yana programdaki ilk önemli düzenlemeler olduğunu açıkladı.
SHORTS GELİRLERİNDE DE YENİ DÖNEM
YouTube, Shorts videolarından elde edilen gelirlerin dağıtımında da değişikliğe gidiyor.
1 Şubat 2027'den itibaren Shorts reklamları ve abonelik gelirlerinden pay alabilmek için içerik üreticilerinin son 90 günde en az 10 milyon nitelikli Shorts görüntülenmesine ulaşması gerekecek.
Bu sınırın altına düşen kanallar YouTube Partner Programı'ndan çıkarılmayacak ve uzun videolarından gelir elde etmeye devam edebilecek.
Kanallar yeniden 10 milyon Shorts görüntülenmesi eşiğini aştığında Shorts gelir paylaşımı otomatik olarak yeniden başlayacak.
YENİ GELİR MODELLERİ
YouTube, değişikliklerin içerik üreticilerine yönelik yeni teşvik programlarının finansmanına imkan sağlayacağını savundu.
Şirket, reklam gelirlerinin yanı sıra YouTube Shopping bonusları, marka işbirlikleri ve platformda yeni trendlerin başlatılması ve büyütülmesine yönelik teşvikler gibi farklı gelir modellerinin devreye alınacağını açıkladı.
YouTube ayrıca Premium Lite aboneliğini YouTube Premium'un bulunduğu tüm ülkelere yayacağını duyurdu.
Şirket, Partner Programı'ndaki değişikliklere rağmen 2027 yılında içerik üreticilerine toplamda 2026'dan daha fazla ödeme yapmayı beklediğini bildirdi.