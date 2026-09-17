Yüz yılda bir oluyor. Ay'a gök cismi çarptı, 222 metrelik dev krater açıldı
17.09.2026 11:04
NASA araştırmacıları, Ay'ın yüzeyinde 222 metre genişliğinde dev bir krater keşfetti. 2024 yılında oluştuğu düşünülen kraterin, “yüz yılda bir görülebilecek" büyüklükte olduğu belirtildi.
BİNA BÜYÜKLÜĞÜNDE GÖK CİSMİ ÇARPTI
NASA, Ay'ın yüzeyinde yakın zamanda oluşmuş 222 metre genişliğinde dev bir krater keşfedildiğini açıkladı.
“McGetchin” adı verilen kraterin, 2024 ilkbaharında bir asteroit ya da kuyruklu yıldızın Ay'a çarpması sonucu oluştuğu düşünülüyor.
Bilim insanları bu büyüklükte bir çarpışmanın Ay'da yaklaşık “yüz yılda bir veya daha seyrek” meydana geldiğini belirtiyor. Yaklaşık 222 metre genişliğindeki krateri oluşturan gök cisminin üç ila altı katlı bir bina büyüklüğünde olduğu tahmin ediliyor.
Ay'ın Dünya'nınkine benzer koruyucu bir atmosferi bulunmadığından uzaydan gelen cisimler yüzeye ulaşmadan önce önemli ölçüde yavaşlamıyor veya atmosferde yanarak parçalanmıyor.
Bu nedenle asteroit ve kuyruklu yıldız parçaları yüksek hızlarla doğrudan Ay yüzeyine çarpabiliyor.
NASA'NIN TARAMASINDA FARK EDİLDİ
Krater, NASA'nın 2009'dan bu yana Ay'ı inceleyen Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) uzay aracından elde edilen yeni görüntüler sayesinde keşfedildi.
NASA araştırmacısı Robert Wagner, Ay yüzeyinin yeni bir taramasını incelerken dikkat çekici oluşumu fark etti.
LRO görüntülerinde krater, çevresinde koyu renkli bir halka bulunan “büyük ve parlak bir nokta” şeklinde görünüyordu.
Yapılan incelemeler, bölgede daha önce bulunmayan bu oluşumun 2024'te meydana gelen büyük bir çarpışmanın sonucu olduğunu ortaya koydu.
GÜNEŞ SİSTEMİNDE KEŞFEDİLEN EN BÜYÜK “YENİ” KRATER
Science Advances dergisinde yayımlanan araştırmaya göre McGetchin, Güneş Sistemi'nde oluşumu gözlemsel verilerle yakın döneme tarihlenebilen yeni kraterler arasında şimdiye kadar keşfedilen en büyüğü.
Ay'ın yüzeyinde McGetchin'den çok daha büyük sayısız krater bulunuyor. Ancak bunların büyük bölümü milyonlarca hatta milyarlarca yıl önce meydana gelen çarpışmaların izlerini taşıyor.
McGetchin'i bilim insanları açısından özel kılan ise oluşumunun çok yakın bir tarihe kadar izlenebilmesi.
AY'A DÖNECEK ASTRONOTLAR İÇİN ÖNEMLİ
Yeni kraterin incelenmesi, bilim insanlarına büyük çarpışmaların Ay yüzeyini nasıl değiştirdiğini daha ayrıntılı biçimde araştırma fırsatı sağlayacak.
Böyle bir oluşumun öncesi ve sonrasına ait görüntülerin karşılaştırılması, çarpışmayla ortaya çıkan malzemenin yüzeye nasıl dağıldığının ve Ay'ın jeolojik yapısının nasıl değiştiğinin anlaşılmasına yardımcı olabilir.
Elde edilecek bilgiler, gelecekte Ay'a gerçekleştirilecek insanlı görevler açısından da önem taşıyor.