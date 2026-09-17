Yüz yılda bir oluyor. Ay'a gök cismi çarptı, 222 metrelik dev krater açıldı

NASA, Ay'ın yüzeyinde yakın zamanda oluşmuş 222 metre genişliğinde dev bir krater keşfedildiğini açıkladı.

“McGetchin” adı verilen kraterin, 2024 ilkbaharında bir asteroit ya da kuyruklu yıldızın Ay'a çarpması sonucu oluştuğu düşünülüyor.

Bilim insanları bu büyüklükte bir çarpışmanın Ay'da yaklaşık “yüz yılda bir veya daha seyrek” meydana geldiğini belirtiyor. Yaklaşık 222 metre genişliğindeki krateri oluşturan gök cisminin üç ila altı katlı bir bina büyüklüğünde olduğu tahmin ediliyor.

Ay'ın Dünya'nınkine benzer koruyucu bir atmosferi bulunmadığından uzaydan gelen cisimler yüzeye ulaşmadan önce önemli ölçüde yavaşlamıyor veya atmosferde yanarak parçalanmıyor.

Bu nedenle asteroit ve kuyruklu yıldız parçaları yüksek hızlarla doğrudan Ay yüzeyine çarpabiliyor.