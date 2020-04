Galler’de Zoom toplantısında mikrofonu kısmayı unutan Sağlık Bakanı, milletvekiline küfretti

Corona virüs (COVID-19) salgını nedeniye toplantılarını Zoom üzerinden yapmaya başlayan Galler Parlamentosu’nda küfür skandalı yaşandı.



BBC’de yer alan habere göre Galler Özer Yönetimi Sağlık Bakanı Vaughan Gething’in parlamento video konferans uygulaması üzerinden yapılan oturumunda ettiği küfür, mikrofonu açık unutması nedeniyle yayına yansıdı.



Kendisi gibi İşçi Partili olan Jenny Rathbone’un sorularına sinirlenen Vaughan, buna küfür ederek tepki gösterdi ve “Bu kadının nesi var?” diye sordu.



Bu olayın ardından oturumlara verilirken Vaughan daha sonra Twitter hesabı üzerinden bir özür mesajı yayınladı.



