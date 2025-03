Game of Thrones: Kingsroad oyunu erken erişime açılıyor! İşte fiyatı ve detayları

ANA HİKAYE VE YAN GÖREVLERLE DOLU BİR DÜNYA



Game of Thrones: Kingsroad, oyunculara Winterfell, King's Landing ve Highgarden gibi Game of Thrones evreninin en tanınmış mekanlarını keşfetme fırsatı veriyor. Erken erişim aşamasında oyuncular, ana hikayenin 50 bölümünü oynayabilecek ve yüzlerce yan görev ile açık dünya karşılaşmalarına katılabilecek.

GAME OF THRONES: KINGSROAD FİYATI NE KADAR?



Oyun, tam sürümüyle ücretsiz olarak sunulacak, ancak erken erişim döneminde yer almak isteyen oyuncular için özel Founder's Pack paketleri mevcut. Bu paketler, oyunculara oyun içi para birimi, özel kostümler ve binekler gibi avantajlar sağlayarak erken erişim sürecini daha cazip hale getiriyor.



Şirketin sunduğu iki başlangıç paketinden biri 25 dolar, diğeri 50 dolardan satılacak.

GELİŞTİRME SÜRECİ VE TOPLULUK GERİ BİLDİRİMİ



Netmarble Neo, erken erişim süreci boyunca oyunculardan aktif geri bildirim toplayarak oyunun grafik performansını, kullanıcı arayüzünü ve oyun dengesini geliştirmeyi hedefliyor. Bu, hem oyun içeriğinin hem de teknik altyapının oyuncu beklentilerine göre şekillendirilmesini sağlayacak. Yapımcı ekip, oyuncu topluluğunun bu süreçteki katılımının oyunu daha iyi bir noktaya taşıyacağını vurguluyor.



Game of Thrones: Kingsroad, Westeros'un karmaşık politikaları ve tarihiyle harmanlanmış bir hikaye sunarak oyuncuları kendine çekiyor. Gelişmiş grafikler, dikkat çekici karakter modellemeleri ve sürükleyici bir anlatım, Game of Thrones evrenine duyulan hayranlığı yeni bir seviyeye taşıyabilir.



Netmarble Neo’nun bu yeni projesi, Game of Thrones hayranlarının yanı sıra RPG sevenler için de heyecan verici bir deneyim sunmayı vaat ediyor.