Gates'ten iklim uyarısı: Paris Anlaşması hedeflerini yakalamak artık çok güç

Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'ten iklim değişikliğiyle ilgili çok da iyimser olmayan açıklamalar var. Gates'e göre Paris İklim Anlaşması'nda hedeflenen sıcaklık artış ortalamasını 1,5 derecenin altında tutma hedefi artık gerçekçi değil. Gates'in tezini doğrular nitelikte bir haber de İngiltere'den geldi. 2023'ün şimdiye kadar kayıtlara geçmiş en sıcak yıllardan biri olabileceği belirtiliyor.

Gates'ten iklim uyarısı: Paris Anlaşması hedeflerini yakalamak artık çok güç

İlişkili Haberler

Bill Gates geri adım attı: Yapay et ile küresel ısınmayı çözemezsiniz

geri adım attı: Yapay et ile küresel ısınmayı çözemezsiniz

Küresel ısınmaya karşı Paris İklim anlaşmasıyla belirlenen hedeflere ulaşmak mümkün olacak mı?

Bill Gates'e göre bu imkansız olmasa da oldukça güç

Zira Gates endüstriyel ekonominin çapına bakıldığında bu yüzyıl içinde küresel ısınmayı 2 santigrat derecede tutabilmek için kitlesel olarak büyük çaba sarf edilmesi gerektiğinin altını çiziyor

1,5 derecede tutabilmenin bile artık mümkün görünmediğini söylüyor

Gates'in iklimle ilgili teknolojilere 2 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı biliniyor.

2023 EN SICAK YIL OLABİLİR

Bill Gates'in endişelerini destekleyen bir başka haber İngiltere'den geldi.

İngiltere Meteoroloji ofisinin tahminine göre 2023'te dünyada ortalama hava sıcaklığı 1,2 santigrat derece artacak

Bu da şimdiye kadar kayıtlara geçmiş en sıcak yıl olabilir

Birleşmiş Milletler'in yayımladığı son rapora göre ülkelerin mevcut iklim taahütlerinin Paris İklim Anlaşması hedeflerini yakalamada yetersiz kaldığı görülüyor

Ülkeler mevcut politikalarında değişikliğe gitmediği takdirde,, küresel olarak sıcaklıklar da ortalama 2,5 santigaratlık artış gerçekleşme riski bulunuyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...