Gates'ten iklim uyarısı: Paris Anlaşması hedeflerini yakalamak artık çok güç

İlişkili Haberler Bill Gates geri adım attı: Yapay et ile küresel ısınmayı çözemezsiniz

Küresel ısınmaya karşı Paris İklim anlaşmasıyla belirlenen hedeflere ulaşmak mümkün olacak mı?



Bill Gates'e göre bu imkansız olmasa da oldukça güç



Zira Gates endüstriyel ekonominin çapına bakıldığında bu yüzyıl içinde küresel ısınmayı 2 santigrat derecede tutabilmek için kitlesel olarak büyük çaba sarf edilmesi gerektiğinin altını çiziyor



1,5 derecede tutabilmenin bile artık mümkün görünmediğini söylüyor



Gates'in iklimle ilgili teknolojilere 2 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı biliniyor.

2023 EN SICAK YIL OLABİLİR



Bill Gates'in endişelerini destekleyen bir başka haber İngiltere'den geldi.



İngiltere Meteoroloji ofisinin tahminine göre 2023'te dünyada ortalama hava sıcaklığı 1,2 santigrat derece artacak



Bu da şimdiye kadar kayıtlara geçmiş en sıcak yıl olabilir



Birleşmiş Milletler'in yayımladığı son rapora göre ülkelerin mevcut iklim taahütlerinin Paris İklim Anlaşması hedeflerini yakalamada yetersiz kaldığı görülüyor



Ülkeler mevcut politikalarında değişikliğe gitmediği takdirde,, küresel olarak sıcaklıklar da ortalama 2,5 santigaratlık artış gerçekleşme riski bulunuyor

