Gates'ten iklim uyarısı: Paris Anlaşması hedeflerini yakalamak artık çok güç

Küresel ısınmaya karşı Paris İklim anlaşmasıyla belirlenen hedeflere ulaşmak mümkün olacak mı?
Bill Gates'e göre bu imkansız olmasa da oldukça güç
Zira Gates endüstriyel ekonominin çapına bakıldığında bu yüzyıl içinde küresel ısınmayı 2 santigrat derecede tutabilmek için kitlesel olarak büyük çaba sarf edilmesi gerektiğinin altını çiziyor
1,5 derecede tutabilmenin bile artık mümkün görünmediğini söylüyor
Gates'in iklimle ilgili teknolojilere 2 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı biliniyor.
2023 EN SICAK YIL OLABİLİR
Bill Gates'in endişelerini destekleyen bir başka haber İngiltere'den geldi.
İngiltere Meteoroloji ofisinin tahminine göre 2023'te dünyada ortalama hava sıcaklığı 1,2 santigrat derece artacak
Bu da şimdiye kadar kayıtlara geçmiş en sıcak yıl olabilir
Birleşmiş Milletler'in yayımladığı son rapora göre ülkelerin mevcut iklim taahütlerinin Paris İklim Anlaşması hedeflerini yakalamada yetersiz kaldığı görülüyor
Ülkeler mevcut politikalarında değişikliğe gitmediği takdirde,, küresel olarak sıcaklıklar da ortalama 2,5 santigaratlık artış gerçekleşme riski bulunuyor