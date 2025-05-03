Gece gelen kaza: Musk'ın 5 milyar dolarlık gururu patladı

Teknoloji milyarderi Elon Musk'ın 5 milyar dolarlık yük roketi dün yapılan bir test sırasında büyük bir patlama yaşadı.



Patlama, Starship roketinde yapılan "statik ateş testi" sırasında gerçekleşti. Bu test, roketin motorunun doğru çalıştığından emin olmak için yerde ateşlenmesini içeriyor.



Söz konusu test, bu ayın içinde yapılması planlanan roketin dokuzuncu test uçuşuna hazırlık amacıyla gerçekleştirildi.



Starship'in geliştirilmesi en az 5 milyar dolara mal oldu ve her fırlatma ek 100 milyon dolara mal oluyor. Statik ateş testlerinin ne kadara mal olduğu belirsiz.



Musk'ın Starship için büyük hayalleri var. Ancak şimdilik araç hala test aşamasında ve 2025'e inişli çıkışlı bir başlangıç ​​yaptı.



GECE GERÇEKLEŞEN KORKUNÇ KAZA



Ancak dün gece meydana gelen korkunç kazadan sonra birçok kişi Starship'in yakın zamanda fırlatılmayacağını öne sürüyor.



Gece gerçekleşen test ırasında fırlatma rampasının altında bulunan ve güçlendiricilerin ürettiği alevleri saptırmak için tasarlanmış ateşleme boşluğundan bir nesne fırladı ve ardından parlak mavi bir ışık görüldü.



Testin canlı yayın görüntülerini izleyenler, yaşananları tartışmak için hemen sosyal medyaya. Bazı sosyal medya kullanıcıları ateşleyicinin bir kısmının yerinden oynayarak rokete zarar vermiş olabileceğini ileri sürdü.



SPACEX'İN GÖZ BEBEĞİNİN BAŞI DERTTE



SpaceX, bu yeniden kullanılabilir, ağır yük taşıma roketinin Ay ve Mars'a yapılacak görevlere güç vereceğini, gelişmekte olan uzay turizmi sektörünü destekleyeceğini umuyor.



Ancak SpaceX'in Starship programı bir süredir ağır darbelerle sarsılıyor. Roket bu yıl üst üste iki başarısız test uçuşuna maruz kaldı ve her ikisinde de havada patladı.



Bir X kullanıcısı, "Starship'te neler oluyor? Son zamanlarda 3'te 3 başarısızlık yaşanıyor." ifadeleriyle eleştirdi.



Neyin yanlış gittiğine dair internette çok sayıda teori dolaşıyor. Özel bir havacılık haber kuruluşu olan NASASpaceflight.com'un (NSF) resmi X hesabı, testin videosuna yanıt olarak, ne olduğunu tam olarak bilmediklerini söyledi.