Gece "tweet" atanlar depresyon ve anksiyeteye daha yatkın

Yeni bir araştırmaya göre, gece saatlerinde sosyal medyada paylaşım yapan kişilerin ruhsal durumu daha kötü olma eğiliminde.

Araştırmacılar, bu kişilerin depresyon ve anksiyete belirtilerini daha sık bildirdiğini ortaya koydu.

Uzmanlar, bugüne kadar sosyal medya ve ruh sağlığı üzerine yapılan çoğu çalışmanın yalnızca kullanım sıklığına odaklandığını, bu araştırmanın ise kullanım zamanlamasının da önemli bir etken olup olmadığını incelediğini belirtti.

GECE PAYLAŞIMLARI ANALİZ EDİLDİ

Bristol Üniversitesi öncülüğünde yürütülen çalışmada araştırmacılar, sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) gece yapılan paylaşımları analiz etti.

Kullanıcıların gönderi zamanlarıyla, İngiltere’nin batısında yaşayan bireylerin sağlık durumlarını uzun yıllardır takip eden “Children of the 90s” (90’ların Çocukları) adlı araştırmanın verileri karşılaştırıldı. Bu kapsamda, 310 kişi, tweet atma saatleri ve ruhsal durum anketlerine verdikleri yanıtlar temel alınarak incelendi.

Araştırmacılar Ocak 2008 ile Şubat 2023 tarihleri arasında atılan 18 bin 288 tweeti (retweetler dahil) analiz etti. Sonuçlar, ortalama olarak gece 23.00 ile sabah 05.00 arasında tweet atan kişilerin, gündüz paylaşım yapanlara kıyasla anlamlı derecede daha düşük ruhsal iyilik haline sahip olduklarını gösterdi.

BAĞLANTI ZAYIF

Öte yandan araştırma ekibi, gece paylaşım yapmanın ruhsal durumdaki farkın yaklaşık yüzde 2’sini açıklayabildiğini belirtiyor.

Ancak ekip, X'in gece kullanımı ile depresyon ve anksiyete arasında zayıf da olsa bir bağlantı bulunduğunu ifade ediyor.

Bilim insanlarına göre bu durumun olası nedenlerinden biri, uyku düzeninin bozulması. Gece boyunca telefon ve sosyal medya kullanmak, hem uykuya dalma süresini geciktiriyor hem de uyku kalitesini düşürüyor.

Araştırmada, gece yapılan paylaşımların kişide bilişsel uyarılmayı artırabileceği, ayrıca telefon ekranlarından yayılan mavi ışığın melatonin hormonunun salgılanmasını engellediği ifade edildi.

Bilim insanları, tüm bu etkenlerin birleşerek uykunun hem süresini hem de kalitesini olumsuz etkilediğini; bunun da dolaylı olarak ruh sağlığını zayıflatmış olabileceğini vurguladı.

Çalışmanın baş yazarı ve Bristol Üniversitesi doktora araştırmacısı Daniel Joinson, Somerset Live gazetesine yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Sosyal medya genellikle tek bir bütün gibi ele alınıyor, ancak onun ruh sağlığı üzerindeki etkisi kullanıcıların ne yaptıklarına ve nasıl bir deneyim yaşadıklarına göre değişiyor. Bizim çalışmamız, çok belirli bir davranışın -gece içerik paylaşımının- potansiyel zararlarını öne çıkarıyor."