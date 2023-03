NVIDIA'nın bulut tabanlı oyun yayım hizmeti GeForce Now, bulut depolama teknolojisi üzerinden cihazlarda doğrudan ve gerçek zamanlı bir oyun deneyimi sunuyor. Son olarak aylık ücreti 140 TL olan GeForce Now üyeliklerine bir zam daha yapıldı. Peki, GeForce Now fiyatları ne kadar?



GEFORCE NOW AYLIK VE YILLIK FİYAT LİSTESİ



Aylık Premium: 140 TL > 190 TL

3 Aylık Premium: 300 TL >450 TL

6 Aylık Premium: 520 TL > 790 TL

12 Aylık Premium: 960 TL > 1380 TL