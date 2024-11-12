Geleceğin enerji kaynağı insan olabilir mi?

İrlanda Limerick Üniversitesi'nden bilim insanları, vücut ısısını enerjiye dönüştürme potansiyelini keşfetti. Günlük yaşamda farkında olmadan önemli miktarda ısı üreten vücutlarımız, bu ısının büyük kısmını atmosfere bırakıyor. Ancak, yeni yapılan araştırmalar, bu atık ısının enerjiye dönüştürülmesi için umut verici bir teknoloji geliştirilmesine olanak tanıyor.



VÜCUT ISISINDAN ENERJİ ÜRETİMİ



Araştırmaların hedefi, vücut ısısını toplamak ve bu ısıyı enerji olarak depolayabilecek cihazlar üretmek. Bu cihazlar, akıllı saatler, fitness takip cihazları ve GPS gibi giyilebilir teknolojiler için sürekli enerji kaynağı sağlayabilecek. Böylece, bu cihazlar daha uzun süre çalışabilir veya sürekli enerjiyle donatılabilir.



ÇEVRE DOSTU



Vücut ısısının enerjeye dönüştürülmesinde kullanılan temel teknoloji, termoelektrik etki. Bu etki sayesinde sıcaklık farkı oluştuğunda elektriksel potansiyel elde edilebiliyor. Ancak geleneksel termoelektrik malzemeler çevreye zararlı kimyasallar içeriyor. Limerick Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, ağaç ürünlerinden elde edilen lignin bazlı malzemelerle çevre dostu ve güvenli termoelektrik malzemeler geliştirdi. Lignin, kağıt endüstrisinde yan ürün olarak ortaya çıkan doğal bir madde. Bu malzemeler, düşük sıcaklıklardaki atık ısılardan enerji üretmeye imkan tanıyor.



ATIK ISIYI DEPOLAMA



Atık ısının enerjiye dönüştürülmesinin yanı sıra bu enerjinin depolanması da önemli bir adım. Süperkapasitörler, enerjiyi hızlı bir şekilde şarj edip boşaltabilen cihazlar olarak öne çıkıyor. Limerick Üniversitesi’ndeki ekip, lignin bazlı süperkapasitörler geliştirerek bu teknolojiyi çevre dostu hale getirdi. Bu yeni süperkapasitörler, enerji verimliliğini artırmak ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak için büyük bir potansiyel taşıyor.



Bu keşif, yalnızca giyilebilir teknolojiler için değil, aynı zamanda sanayi atık ısısını enerjiye dönüştürerek çevre dostu çözümler sunma noktasında da büyük bir adım olabilir.