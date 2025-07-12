Geleceğin modası: Akıllı küpe ve kolyeler yolda

Tüm teknoloji endüstrisi yapay zekayı kitlelere ulaştıracak yeni tür elektronik cihazlar yaratmaya odaklanırken Samsung da yapay zekalı küpe ve kolyeler geliştirmeyi düşünüyor.

Samsung'un mobil deneyim bölümünün genel müdürü Won-joon Choi CNN'e yaptığı açıklamada, yapay zekaya sahip yeni bir cihaz dalgasının, kullanıcıların telefonlarını ceplerinden çıkarmak zorunda kalmadan iletişim kurmalarına ve işleri daha hızlı yapmalarına olanak sağlayacağını söyledi.

Samsung'a göre bu tür yeni cihazlar kullanıcının boynuna taktığı, kulağına ya da parmağına taktığı bir şey olabilir. Won-joon, “Yani taktığınız bir şey, gözlük, küpe, saat, yüzük ve bazen de bir kolye olabilir” dedi.

Teknoloji devleri, bazılarının internetin kendisi kadar büyük bir etkiye sahip olacağını söylediği bir teknoloji olan yapay zeka etrafında yeni ürünler geliştirme fırsatı görüyor.

GÖZLÜKLERLE BAŞLADI

OpenAI'nin ChatGPT'si ve Google'ın Gemini'si gibi yapay zeka hizmetleri, temel metin mesajlaşmasının ötesine geçti ve artık karmaşık görevlerin üstesinden gelmede daha iyi hale geliyor.

Bu durum teknoloji şirketlerini, kullanıcının büyük ölçüde yazmaya zorlandığı akıllı telefonlardan daha az manuel veri girişi gerektirecek cihazlar aramaya yöneltti.

Bu arayış akıllı gözlüklerle başlayarak tüm hızıyla devam ediyor.