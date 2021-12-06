Gelecek vaadeden 3 kripto altcoin: Loopring Coin, Sushiswap Coin ve Huh Token

Loopring ve Sushiswap geçmişte kar getiren yeteneklerini kanıtlayan altcoinler olarak öne çıkıyor.

HUH Token ise bu iki kripto para gibi erken dönemde yatırımcıların dikkatini çekiyor. Ancak, bu kriptolardan herhangi biri için geleceğin ne getireceğini kesin olarak bilmek zor.

Bununla birlikte, Loopring ve Sushiswap'tan mevcut verileri kullanarak, iç görüler kazanılabilir ve HUH Token gibi yeni para birimlerinin olanakları araştırılabilir.

Loopring adlı Ethereum tabanlı bir program, kripto varlık borsaları oluşturmalarını sağlayan bir platform çalıştırmak için kapsamlı insan ağını teşvik etmeyi amaçlıyor. Loopring'in kendi yerel para birimini (LRC) kullanmanın yanı sıra, bu program çeşitli diğer para birimlerini de içeriyor.



Loopring'in değeri 0.01986 dolar seviyelerindeydi. 3.83 dolarlık en yüksek değeri geçtiğimiz aylarda elde edildi ve bu da birçok yatırımcıyı heyecanlandırdı. En düşük noktasında 1000 $ değerinde Loopring satın alanlar, geçtiğimiz ay ay tutardaki kripto parayı 200.000 dolardan satabiliyordu. Yükselen bir piyasa değeri bu büyük karlara neden oluyor.



Sushiswap ise temelde bir kripto para birimi ticaret platformu olan otomatik bir piyasa yapıcıdır (AMM). AMM bileşeninde, akıllı sözleşmeler herhangi iki token için pazar oluşturmak amacıyla kullanılır. Uniswap'ın bir parçası olduğu için, Sushiswap'ın en büyük vurgusu merkezi olmayan finansal piyasalar (DeFi)dır.



Sushiswap şimdi diğer birçok kripto para birimiyle aynı zorlukları yaşadı. Öte yandan, şirketin önceki fiyatlandırması ve öngörülen kazançları, yatırımcıları bağlı kalmaya ikna etti.

Piyasaya çıktığı andan itibaren en ucuz Sushiswap tokenı 0.4737 dolar değerindeydi ve en yüksek seviye olan 23.38 dolardan satıldığında önceki senaryomuzdaki gibi 1000 dolarlık rakamı neredeyse 47.000 dolara çıkarabilirdi.

HUH Token, satış öncesi sürecinde herkes için erişilebilir kılındı. Tasarımcılar, bunun zamanla değer kazanabilecek bir token olduğunu ve sahiplerinin HUH Token'larını pratik olduğu sürece korumalarının mantıklı olacağının altını çiziyor. "Hold Until Gold" (Altın olana kadar tut) en yaygın ifadelerinden biridir.



'Altın' statü düzeylerine ulaşmalarına yardımcı olabilecek avantajlardan biri, HUH Token'ın ne kadar uzun süre tutarsanız o kadar fazla token oluşturması. Yönlendirme sistemi türünün tek örneğidir ve HUH Token birçok potansiyel yatırımcının dikkatini çeken iddialı bir geliştirme planına sahip. Buna ek olarak, satış öncesi dönemde satın alan bireyler, ön satış bitmesini bekleyenlere kıyasla yüzde 25 ekstra token kazanacak.



Loopring ve Sushiswap, minimum katılımla inanılmaz getiriler yaratan çeşitli kripto para birimlerinin sadece iki örneğidir. Zor olan şey, elbette, başarılarını taklit edebilen yeni kriptoları tanımlamaktır. Bununla birlikte, sadece HUH Token'ın sağladığı özellikleri gözden geçirmek, mümkün olduğunca erken katılanlar için ödüllendirici bir teklif olabileceğini bilmek önemlidir.



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