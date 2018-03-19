Geliştirdikleri robotla dünya finallerine katılacaklar

FIRST Robotics Competition Regional turnuvasında geliştirdikleri robotla birinci olan meslek lisesi öğrencileri ABD'deki dünya finallerine katılacak olmanın sevincini yaşıyor.



Piraziz İsmail Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robot Takımı PIYTEAM'da yer alan 5 öğrenci, FIRST Robotics Competition Regional'a katılmaya karar vermelerinin ardından öğretmenlerinin rehberliğinde yarışma temasındaki görevleri yerine getirebilecek bir robot geliştirdi.



Robotları yarışmada birincilik elde eden öğrenciler ABD'ye gidecek olmanın heyecanını yaşıyor.



VALİ ÖĞRENCİLERİ KABUL ETTİ



Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, öğrencileri makamında kabul ederek hediyeler verdi. Sarıfakıoğulları, ABD'deki finallerde öğrencilere başarılar diledi.



Piraziz Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak, yaptığı açıklamada, öğrencilerin başarısının önemli olduğunu belirterek, "Emeği geçen herkesi kutluyorum. İnşallah bu başarının devamı gelir. ABD'deki finallere katılacak takımımıza da destek bekliyoruz." dedi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Bayrak, Türkiye'nin 7. ülke olarak ev sahipliği yaptığı turnuvada yurt içinden 37, yurt dışından ise 1 takımın katıldığını söyledi.



Yarışmada derece yaparak ABD'nin Houston ve Detroit eyaletlerinde yapılacak dünya finallerine katılmaya hak kazanan 3 ekipten biri olduklarını belirten Bayrak, "Öğrencilerimiz 2 ay gibi kısa bir sürede yarışmaya hazırlanıp başarı elde ettiler. Takımda bilişim ve elektronik alanlarından 10,11 ve 12'inci sınıftan 5 öğrenci yer alıyor. Gerçekten mühendislik becerilerini gösterdiler." dedi.



Çalışmalarda öğrencilere rehberlik eden öğretmenlerden Yusuf Çiçek, yarışma temasında belirtilen görevleri yapabilecek robotun tasarım aşamasında özellikle mekanik, elektronik ve yazılım konusunda mühendislik bakış açısıyla projenin her aşamasında öğrencilerin başarılı olduğunu dile getirdi.



Öğrencilerden PIYTEAM takım kaptanı Mert İnce de robot yapmanın zevkli bir uğraş olduğunu ifade ederek, "Böyle projelerde yer almak hem kendi bilgisel gelişimimiz hem de geleceğimiz açısından önemli. Gelecekte de zaten robot teknolojisi gelişecek, biz buna kendimizi bir bakıma hazırlamış oluyor. Yarışmada derece alıp ABD'de yarışacak olmak da ayrı bir motivasyon ve ayrı bir heyecan veriyor." diye konuştu.