Gemini 3 interneti salladı: ChatGPT'nin en büyük rakibi hangi yeniliklere kavuştu?

Google, yapay zeka ekosistemine entegre ettiği Gemini modelleriyle uzun süredir arama, Workspace ve Android gibi temel ürünlerinde yapay zeka deneyimini derinleştiriyordu. Şirket şimdi en iddialı güncellemesini devreye alarak Gemini 3 dönemini başlattı.



Google’a göre Gemini 3, “şimdiye kadarki en güçlü çok modlu anlama modeli ve en gelişmiş ajan (agentic) ile vibe coding modeli” konumunda.



Ayrıca model, geliştiriciler için gelişmiş kod yazma yetenekleri, kullanıcılar için daha hızlı ve daha akıllı yanıtlar, medya profesyonelleri için doğrulama araçları ve tasarımcılar için geliştirilmiş görüntü üretimi gibi birçok yenilik sunuyor.

"DAHA AKILLI VE DAHA DERİN"

Google, Gemini 1.0’da çok modluluk ve uzun bağlam penceresi; 2.0’da ileri seviye akıl yürütme ve ajan yetenekleri; 2.5’te ise derin muhakeme ve kodlama kabiliyetlerine odaklanmıştı.

Gemini 3 ile birlikte odak noktası, “kullanıcının niyetini doğru anlama, daha yüksek doğruluk ve daha derin içgörü” haline geldi.



Şirkete göre Gemini 3 Pro ise yanıtlarında daha kısa, net ve süssüz bir dil kullanıyor. “Derinlik ve nüans” anlayışı geliştirildi; karmaşık bilimsel veya matematiksel problemler daha iyi çözülebiliyor. Kullanıcının niyetini daha iyi kavrayarak daha az yönlendirme gerektiriyor. Çok modlu anlayışta (metin, görüntü, video, ses, kod) yeni bir eşik oluşturuyor.

Gelişmiş muhakeme yetenekleri sayesinde model, doktora seviyesindeki problemleri çözme becerisini büyük ölçüde artırdı.

YAZILIM GÖREVLERİNDE YENİLİKLER NELER?

Google, Gemini 3 ile birlikte “tam kapsamlı yazılım görevlerini planlayıp tamamlayabilen gelişmiş ajan yetenekleri” sunuyor.



Şirketin "Antigravity" adını verdiği platformu ajanların uçtan uca yazılım geliştirme görevlerini planlayıp yürütmesine, kodunu test ederek kendi kendini doğrulamasına, daha kompleks uygulamalar yazmasına, web sayfalarını, deneyimleri ve araçları sıfırdan oluşturmasına olanak tanımak için tasarlandı.

Google'a göre Gemini artık kullanıcının adına daha karmaşık görevleri de gerçekleştirebiliyor: Gmail’i organize etme, hizmet rezervasyonu yapma gibi otomasyonlar "Ultra" aboneliğiyle Gemini Agent üzerinden sunuluyor.

GÜVENLİ Mİ?

Gemini 3, Google’ın bugüne kadar en kapsamlı güvenlik testinden geçen modeli. Şirket birçok alanda iyileştirme elde ettiğini söylüyor.

Buna göre model, daha az dalkavukluk yapıyor, "prompt injection" (komutlarla yapay zekayı kandırarak yapılan saldırılar) saldırılarına karşı daha yüksek direnç gösteriyor ve siber saldırı amaçlı kötüye kullanım senaryolarına karşı daha güçlü.

YENİ ARAYÜZLER

Gemini 3 ile birlikte Google, büyük dil modellerinin (LLM) yalnızca içerik üretmekle kalmayıp tam kullanıcı arayüzleri oluşturduğu yeni bir dönemi başlatmayı hedefliyor.

Bu yaklaşım “generative UI” (üretken kullanıcı arayüzü) olarak adlandırılıyor. Bu kapsamda Gemini'ın artık web sayfaları, araçlar, mini uygulamalar, etkileşimli görselleştirmeler ve oyunlar gibi kullanıcı deneyimlerini tamamen otomatik olarak tasarlayıp üretebiliyor.

Gemini uygulamasında iki deneysel arayüz sunuluyor. Visual Layout ve Dynamic View. İkincisi isteğe özel etkileşimli ve kodlanmış yanıtlar üretiyor. Örneğin: 5 yaşındaki bir çocuğa biyoloji anlatırken farklı arayüz, bir işletmeye sosyal medya galerisi hazırlarken tamamen farklı bir arayüz üretiyor.

YAPAY ZEKA ÜRETİMİ GÖRSELLERİ DOĞRULAMA

Gemini 3 ayrıca, kullanıcıların bir görüntünün yapay zeka ile üretilip üretilmediğini anlamasına yardımcı olan önemli bir özelliği de getiriyor.

Kullanıcılar Gemini uygulamasına görüntüyü yüklüyor ve “Bu görsel yapay zekâ ile üretilmiş mi?” diye soruyor.

Gemini, görüntüde SynthID dijital filigranı varsa bunu algılıyor. SynthID, Google’ın 2023’ten beri geliştirdiği, içerik içine görünmez sinyaller yerleştiren bir watermark teknolojisi. Şimdiye dek 20 milyardan fazla içerik bu şekilde işaretlendi. Google, bu teknolojiyi gazeteciler ve medya kuruluşlarıyla test ettiğini söylüyor.

Ayrıca Google, içerik doğrulamada C2PA standardını da desteklemeye başlıyor. Nano Banana Pro ile üretilen tüm görüntüler, Gemini uygulaması ve Vertex AI’da C2PA metadata içeriyor. Böylece Google dışındaki yapay zeka modellerinden gelen görüntülerin kökeni de daha iyi takip edilebilecek.

Adobe, Microsoft, BBC, Intel, Google, OpenAI gibi devlerin desteklediği C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity), bir medya dosyasının “yaşam öyküsünü” şifreli şekilde izlemeyi sağlıyor.

Bir görüntü şu bilgileri dijital olarak içinde taşıyor:

- Görselin hangi model tarafından üretildiği

- Üretim saati ve tarihi

- İşlem geçmişi (prompt, sürüm, kullanılan model, edit zinciri vb.)

- Sonrasında kim tarafından düzenlendiği.

Bu bilgiler görüntünün meta verisine şifreli biçimde ekleniyor ve değiştirilemez bir imza oluşturuyor. Google, Adobe ve OpenAI, 2024-2025’te cihazlarına ve arama sonuçlarına bunu entegre etmeye başladı.

Google dışındaki modeller C2PA destekliyorsa, Google görüntüyü taradığında “bu OpenAI tarafından üretildi” gibi bir ibare gösterebilir. Ancak bunu desteklemeyen görseller için halen yüzde 100 emin olmak mümkün değil.

NANO BANANA PRO'DAKİ YENİLİKLER

Gemini 3’ün tanıtımıyla birlikte Google’ın Nano Banana adlı görüntü üretim aracı da büyük bir güncelleme aldı. Yeni versiyon artık Nano Banana Pro adını taşıyor.

Nano Banana Pro’nun yenilikleri arasında daha gerçekçi ve daha bilgi yoğun görseller (infografikler, diyagramlar, bilgi zengini görseller, arama bilgisiyle entegre tarif, hava durumu, spor grafikleri gibi) üretme kapasitesi var.

Ayrıca görüntülerde çok daha okunaklı metinlerin yer alabileceği ifade ediyor. Mevcut görsellerde metin düzenleme ve çeviri olanağı da sunulacak.

Karakter tutarlılığı konusunda ise 5 kişinin yüz tutarlılığını koruyabildiği ifade ediliyor.

Ayrıca bölgesel düzenleme, kamera açısı ayarı, odak / lens efektleri, renk ve ışık düzenleme gibi olanaklar sunuluyor.

Yeni özellikler tüm dünyada kullanıma açılsa da ücretsiz kullanıcılar sınırlı sayıda Pro seviye görsel oluşturabiliyor. Plus, Pro ve Ultra aboneleri daha yüksek limitlere sahip.