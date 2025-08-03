Genç bir yıldızın etrafında yaşamın yapıtaşları bulundu

Uluslararası bir araştırma ekibi, Şili’deki Atacama Büyük Milimetre/milimetre-altı Dizisi (ALMA) teleskobunu kullanarak, V883 Orionis adı verilen Güneş’ten çok daha genç ve hala oluşum sürecinde olan bir yıldızın çevresindeki oluşum diski içinde karmaşık organik moleküllerin izlerini buldu.

ScienceDaily'nin haberine göre bu moleküller arasında, glikolaldehit (şeker öncüsü), etanol, formamid, etilen glikol ve glikolonitril gibi, yaşamın yapıtaşları olarak görülen bileşikler yer alıyor.

GEZEGENDEN ÖNCE VARDI

Bu moleküllerin büyük olasılıkla, yıldızlararası bulutlar içinde oluştuğu ve gezegen sisteminin oluşumu sırasında bu disk içine "miras" olarak geçtiği düşünülüyor. Yani bu organik maddeler, yıldızın ve gezegenlerin oluşmasından önce zaten mevcuttu.



DÜNYAYA ÖZGÜ DEĞİL

Bu durum, yaşam için gerekli kimyasal bileşiklerin yalnızca Dünya’ya özgü olmadığını, yıldızlararası ortamda da sıkça meydana gelebildiğini gösteriyor.