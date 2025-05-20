Gençler internetsiz hayat istiyor: Sahte hesabı olanların oranı yüksek

İngiltere'de yapılan araştırma, 16 ile 21 yaş arasındaki gençlerin yaklaşık yüzde 70'inin sosyal medyada vakit geçirdikten sonra kendilerini daha kötü hissettiklerini ortaya koyuyor.

Katılımcıların yarısı, akşam 10'dan sonra belirli uygulama ve sitelere erişimlerini kısıtlayacak bir “dijital sokağa çıkma yasağını” desteklerken, yüzde 46'sı internetin tamamen olmadığı bir dünyada genç olmayı tercih edeceklerini söyledi.

YÜZDE 42'Sİ AİLESİNE YALAN SÖYLÜYOR

Katılımcıların dörtte biri sosyal medyada günde dört veya daha fazla saat geçirirken, ankete katılanların yüzde 42'si ebeveynlerine ve vasilerine internette ne yaptıkları konusunda yalan söylediklerini itiraf etti.

Katılımcıların yüzde 42'si çevrim içiyken yaşları hakkında yalan söylediğini, yüzde 40'ı sahte ya da “kullan-at” bir hesaba sahip olduğunu ve yüzde 27'si de tamamen farklı biriymiş gibi davrandığını itiraf etti.

YÜZDE 27'Sİ KONUMUNU YABANCILARLA PAYLAŞIYOR

İngiliz Standartları Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmada 1.293 gençle anket yapıldı ve katılımcıların yüzde 27'sinin konumlarını çevrim içi ortamda yabancılarla paylaştığı ortaya çıktı.

The Guardian gazetesine göre aynı ankette, katılımcıların dörtte üçü pandemi nedeniyle internette daha fazla zaman geçirdiklerini belirtirken, yüzde 68'i internette geçirdikleri zamanın ruh sağlıklarına zarar verdiğini düşündüklerini ifade etti.

ALGORİTMA TEHLİKEYE SÜRÜKLEYEBİLİR

İntiharı önleme yardım kuruluşu Molly Rose Vakfı'nın CEO'su Andy Burrows, gençlerin çevrimiçi risklerin farkında olduklarının ve dahası teknoloji şirketlerinden kendilerini korumak için harekete geçmelerini istediklerinin açık olduğunu söyledi.

Algoritmaların kendi hataları olmaksızın gençleri hızla zararlı ve üzücü materyallerin tavşan deliklerine sürükleyebilecek içerikler sağlayabileceğini de sözlerine ekledi.