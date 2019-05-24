General Mobile, Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) tanıttığı ve GM 9 Ailesinin yeni üyesi olan GM 9 Go’yu satışa sundu. Tasarımı ile dikkat çeken GM 9 Pro'dan esinlenerek tasarlanan GM 9 Go, özellikle akıllı telefonu ilk kez tecrübe eden kullanıcılara hitap ediyor.



Google’ın geliştirilmiş uygulamaları ile kullanıcıların hayatını kolaylaştıran ‘GM 9 Go’ Chrome ve Google uygulamalarıyla internet üzerinden data kullanımını azaltarak veri tasarrufu sağlıyor. Ayrıca Google Asistan özelliği ile GM 9 Go’ya ‘OK Google’ diyerek Google Asistanı’nı aktif eden kullanıcılar sorularının yanıtlarına çabucak ulaşabiliyor. Ayrıca kullanıcılar özellikle hatırlatma, alarm kurma, yol tarifi alma, arama yapma, mesaj atma ve hava durumu öğrenme gibi sıklıkla kullanılan bir çok özelliği de Google Asistan sayesinde ses komutları ile hızlıca yapabiliyorlar.



Çift SIM kart desteği ile aynı anda kullanılabilen hafıza kartı desteği de olan GM 9 Go’nun, 13 MP flaşlı kamerası ile fotoğraf tutkunları, çektikleri fotoğrafları düzenleyerek fotoğraflarına sanatsal bir dokunuş katabiliyor. Ayrıca çekilen fotoğraf ve videolar hafıza problemi olmaksızın dahili olarak sunulan ‘Google Fotoğraflar’ uygulamasıyla yüksek kalitede, ücretsiz ve sınırsız olarak depolanıyor.



Altın, gümüş ve uzay grisi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile sunulacak olan GM 9 Go’ya tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 899 TL olarak belirlendi.