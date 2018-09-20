Ürün tasarımından Ar- Ge’ye ve üretime kadar birçok sürecini Türkiye’de gerçekleştiren General Mobile, 20-23 Eylül tarihlerinde İstanbul Yeni Havalimanı’nda gerçekleşecek olan Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul’da teknoloji severler ile bir araya geliyor. 

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Festivalde ‘A 40’ standında bulunan General Mobile, fuar boyunca yerli tasarım, AR-GE ve yerli üretimle pazara sunduğu akıllı telefonları ziyaretçilere tanıtacak.

General Mobile ayrıca; GM 8, GM 8 GO ve geçtiğimiz günlerde  lansmanını  gerçekleştirdiği GM 9 Pro ürünlerinde  Teknofest ziyaretçilerine özel % 10 indirim fırsatı sunuyor. 

Havacılık, uzay ve teknoloji alanında farkındalık oluşturmak ve teknolojiye olan ilgiyi artırmayı hedefleyen  Teknofest’te  General Mobile, Türkiye’de 100 milyon TL yatırımla hayata geçirdiği, Avrupa’nın ve Balkanların en büyük akıllı telefon üretim üssü olan fabrikasını ve bu fabrikada üretimini gerçekleştirdiği, üstün özellikleriyle dikkat çeken GM 9 Pro’nun tanıtımlarını da gerçekleştirecek. 