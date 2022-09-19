Genişbant internet abone sayısı 88 milyonu geçti

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden yapılan derlemeye göre, bilişim teknolojileri, internet altyapılarının gelişimi ve Covid-19 salgınının da etkisiyle bu konuda sağlanan yüksek penetrasyon oranları Türkiye'nin elektronik haberleşme sektöründeki artan ivmesini gözler önüne serdi.



Özellikle 2016-2021 yıllarını kapsayan 6 yıllık süreçte hem mobil telefon kullanımı hem de internet abone sayılarında kayda değer artışlar görülürken, ankesörlü telefon ve 2. nesil mobil telefonlar ise yerini yeni teknolojilere bırakmaya devam ediyor.



Türkiye'de nüfus söz konusu dönemde yüzde 6,1 artarak 84 milyon 680 bin 273'e ulaşırken, mobil telefon abone sayısı nüfusu geçerek 2021 yılında 2016'ya göre yüzde 15 artarak 86 milyon 288 bin 834'e çıktı. Söz konusu aboneler arasında 2. nesil mobil telefon kullanımı yerini 3G ve 4,5G teknolojisine bıraktı.



Öte yandan bu dönemde, sabit telefon santral kapasitesi yüzde 21 düşerken, sabit telefon erişim hat sayısı da 2020 yılına kadar sürekli artış gösterdi ancak 2021 yılındaki düşüşle 12,3 milyon oldu. Mobil telefonlar henüz yaygınlaşmadan önce neredeyse her sokakta bulunan ankesörlü telefonların sayısı ise 5 yıllık dönemde yüzde 40 azalarak 45 bin 445'e geriledi.



6 YILDA YÜZDE 41,7 ARTTI



Söz konusu 5 yıllık dönemde, toplam genişbant internet abone sayısı yüzde 41,7 artarak 88 milyon 164 bine ulaşırken, sabit genişbant internet abone sayısı yüzde 72,7 artarak 18,1 milyona, mobil genişbant internet abone sayısı da yüzde 35,4 artarak 70 milyona çıktı.



Bu dönemde fiber optik kablo uzunluğu yüzde 61,9 artışla 471 bin kilometreyi geçerken, Türkiye'de Kablo TV aboneliği sayısı da yüzde 19,1 artarak 1,4 milyon oldu.



Öte yandan BTK'nın yayımladığı 2022 yılı ilk çeyrek pazar verilerine göre de 70,5 milyonu mobil olmak üzere toplam genişbant internet abone sayısı 88,8 milyona, mobil telefon abone sayısı 87,4 milyona yükseldi. Bu yılın ikinci çeyrek pazar verilerinin de eylül ayı sonunda açıklanması bekleniyor.



İSTANBUL'DA MOBİL TELEFON ABONELİĞİ YÜZDE 23 ARTTI



Haberleşme sektöründe söz konusu 5 yıllık dönemde iller bazında penetrasyon oranlarına bakıldığında, birinci sırada yer alan İstanbul'da sabit telefon hat sayısının yüzde 2,6 azalarak 3 milyona gerilediği, mobil telefon abone sayısının yüzde 23,3 artışla yaklaşık 24 milyona, genişbant internet abone sayısının yüzde 40 artışla 21,5 milyona, fiber optik kablo uzunluğunun ise iki katına çıkarak 71 bin kilometreye ulaştığı görüldü.



Penetrasyon oranlarında ikinci sırada Ankara, üçüncü sırada İzmir, dördüncü sırada Bursa, beşinci sırada ise Antalya yer aldı.