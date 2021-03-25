Genshin Impact mobilde 1 milyar dolar gelir barajını en hızlı aşan oyun oldu

ABD merkezli araştırma firması Sensor Tower yeni raporunu yayımladı. Sensor Tower'ın analizine göre Genshin Impact oyunu mobilde bir milyar dolar gelir barajını aştı.



RPG (Role Playing Game - Rol Yapma Oyunu) türünde bir oyun olan Genshin Impact, bu sayıda altı aydan kısa bir süre içinde ulaştı. Böylece 1 milyar dolar gelire en hızlı ulaşan oyun oldu. Daha önce Pokemon GO, dokuz ayda bir milyar dolar gelir rekorunu elinde tutuyordu.



miHoYo tarafından geliştirilen Genshin Impact'in gelirleri de artmaya devam ediyor. Oyunun mobil versiyonu aylık ortalam 160 milyon dolar gelir üretiyor. Mart ayındaki gelirin ise 230 milyon doların üzerinde olması bekleniyor.



Genshin Impact son dönemlerde hem Çin'de hem dünya genelinde en çok ilgi gösterilen RPG oyunu.



Türkiye'de de oldukça popüler olan PUBG'nin 1 milyar dolar barajını aşması 16 ay sürmüştü.

