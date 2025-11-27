Gezegen savunma sistemleri, 3I/ATLAS’ı hedef alacak

Birleşmiş Milletler (BM), Dünya’nın gezegen savunma sistemlerinin gizemli yıldızlararası cisim 3I/ATLAS’a odaklanacağını resmen açıkladı.

BM’ye bağlı Uluslararası Asteroit Uyarı Ağı (IAWN), 27 Kasım itibarıyla iki ay sürecek küresel bir takip başlatacak.

19 ARALIK TARİHİNDE EN YAKIN GEÇİŞİNİ YAPACAK

Cisim 19 Aralık’ta Dünya’ya en yakın geçişini yapacak olsa da herhangi bir tehdit oluşturduğu düşünülmüyor.

Yine de bu operasyon, gelecekte potansiyel bir çarpışma senaryosuna hazırlık amacıyla büyük ölçekli bir tatbikat niteliği taşıyor.

Açıklama, 3I/ATLAS’a ait yeni ve çarpıcı görüntülerin paylaşılmasından hemen sonra geldi. Japonya, İspanya ve Şili’de amatör gökbilimciler tarafından 22–24 Kasım arasında küçük teleskoplarla çekilen fotoğraflar, NASA’nın 19 milyon mil uzaklıktan sunduğu bulanık görüntülerden çok daha netti.

NASA PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKTİ

Harvard profesörü Avi Loeb’in yayımladığı bu fotoğraflarda parlak bir koma, Güneş’e doğru uzanan ince bir kuyruk ve konik bir gövdeyi andıran bir siluet görüldü.

NASA’nın 19 Kasım’daki basın toplantısında Mars Yörünge Aracı’ndan paylaştığı düşük çözünürlüklü kare ise beklentileri karşılamamış, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

EN AZ 12 AÇIKLANAMAYAN ANOMALİ SERGİLİYOR

Loeb, temmuzdaki keşiften bu yana cismin en az 12 açıklanamayan anomali sergilediğini belirtiyor. Kuyruğun ters yönde olması, Güneş yakınında maviye dönmesi ve yerçekimi yasalarıyla uyuşmayan rota değişiklikleri, bilim çevrelerinde tartışma yaratmış durumda.

Bu davranışlar, Loeb’in “yapay bir nesne olma ihtimali tamamen dışlanamaz” görüşünü desteklediği için dikkat çekiyor.

UZAY ARACI MI KUYRUKLU YILDIZ MI?

BM ise tüm bu anomalilere rağmen cismi bir kuyruklu yıldız olarak tanımlıyor.

3I/ATLAS’ın uzun süre gözlemlenebilir olması nedeniyle küresel takip için önemli bir fırsat sunduğu ve bu süreçte gezegen savunma sistemlerinin hassasiyetinin test edileceği belirtiliyor.

Buna rağmen sosyal medyada bazı kullanıcılar, dünyanın en güçlü teleskoplarının aynı anda tek bir hedefe odaklanmasının “sıradan bir tatbikat” olmadığı yönünde şüphelerini sürdürüyor.