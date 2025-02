Giyilebilir medikal cihaz ile hormon testi yapacaklar: Milyonlarca dolar yatırım aldı

Level Zero Health'in geliştirdiği cihaz, interstisyel sıvıdan hormon seviyelerini tespit eden DNA tabanlı sensörler kullanıyor.



Bu teknoloji, kullanıcıların hormon seviyelerini sürekli olarak izlemelerine olanak tanıyor ve geleneksel kan testlerine göre daha az invaziv bir yöntem sunuyor.



Sensörler, düzenli olarak hormon verilerini toplayarak kullanıcının sağlık durumunu yakından takip ediyor ve anormal bir durum tespit edildiğinde uyarı veriyor.



NE ZAMAN PİYASAYA ÇIKACAK?



Mevcut prototip, eser miktarda hormon tespit etmek için cildin hemen altından numune alınmasını sağlayan küçük iğneler içeriyor. Cihaz, kullanıcının interstisyel sıvısından progesteron, östrojen ve testosteron gibi hormonların sürekli bir ölçümünü yapabiliyor. Level Zero Health’in 2028 yılında piyasa sürülmesi planlanıyor.



YATIRIMIN AMACI



Şirket, bu yatırımı Ar-Ge çalışmalarını desteklemek ve ekibini genişletmek için kullanmayı planlıyor. CEO Ula Rustamova, bu yenilikçi teknolojinin hormon testlerinde büyük bir ilerleme kaydettiğini ve fonun, bu devrim niteliğindeki çözümü pazara sunmalarına olanak tanıyacağını belirtiyor. Rustamova ayrıca cihazın sağlık sektöründe yeni bir ürün kategorisi oluşturacağını ve gelecekte birçok yeni şirketin bu cihaz ve veriler üzerine inşa edileceğini ifade ediyor.



Level Zero Health, ilk olarak B2B (işletmeden işletmeye) klinik uygulamalara odaklanmayı planlıyor. Ancak, gelecekte tüketici sağlığı ve ilaç pazarlarına da genişlemeyi hedefliyor. Şirketin teknolojisi, IVF (tüp bebek), menopoz ve testosteron replasman tedavisi gibi birçok sağlık alanında dönüşüm yaratma potansiyeline sahip. Ayrıca, cihazın sunduğu veriler, araştırmacılar ve sağlık profesyonelleri için de değerli bir kaynak oluşturacak.



PİYASA TEPKİLERİ



Level Zero Health'in duyurduğu bu yeni teknoloji, sağlık sektöründe büyük ilgi gördü. Uzmanlar, hormon testlerinde yaşanan bu devrimin, hastaların sağlık durumlarını daha etkili bir şekilde izlemelerine olanak tanıyacağını ve bu sayede erken teşhis ve tedavi imkanlarının artacağını belirtiyor. Yatırımcılar, şirketin potansiyelini fark ederek bu inovatif girişime destek oluyor.



TAMAMIYLA BİR KADIN GİRİŞİMİ



Level Zero Health, eski Palantir Teknoloji Başkanı Ula Rustamova ve Phillips Medikal Cihaz Uzmanı Irene Jia tarafından kuruldu.