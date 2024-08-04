Gizem çözüldü! Ay'ın atmosferi nasıl oluştu?

Ay'ın ince atmosferinin nasıl oluştuğuna dair gizem onlarca yıllık araştırmaların ardından çözüldü. Uzmanlar, meteor çarpmalarının atmosferin oluşumunda büyük rol oynadığını ortaya koydu. Ay atmosferinin sürekli olarak yenilenmesi gerektiği çünkü atomların sürekli olarak uzaya karıştığı öne sürüldü. Dünya'nın uydusunda insanların soluyabileceği bir hava olmasa da gökcismi ince bir atmosferle çevrili.

Gizem çözüldü! Ay'ın atmosferi nasıl oluştu?

Apollo misyonlarıyla getirilen Ay örneklerini inceleyen bilim insanları, Ay'ın ince atmosferinin nasıl oluştuğuna dair gizemin çözüldüğünü açıkladı.

NASA'nın 1960'lı ve 70'li yıllarda Ay'a astronot göndermesiyle Ay atmosferi keşfedildi. Dünya'nın uydusunda insanların soluyabileceği bir hava olmasa da gökcismi ince bir atmosferle çevrili.

METEOR ÇARPMALARININ ROLÜ

Atmosferin, Dünya'nınkinden çok daha ince olduğu ve Ay yüzeyinin uzayda aşınması sonucu oluştuğu düşünülüyordu.

Uzmanlar, bu süreçlerin Ay atmosferine katkılarını ortaya çıkardıklarını ve meteor çarpmalarının atmosferin oluşumunda büyük rol oynadığını ortaya koydu.

Science Advances dergisinde yazan uzmanlar, Ay atmosferinin sürekli olarak yenilenmesi gerektiğini çünkü atomlarının sürekli olarak uzayda kaybolduğunu aktardı.

Ay, 4,5 milyar yıllık ömrünün ilk yıllarında devasa göktaşı yağmurlarına tutuluyordu.

İKİ ANA SÜREÇTEN OLUŞUYOR

NASA'nın 2013'te fırlattığı aracı, uydunun atmosferini iki ana faktöre borçlu olduğunu gösterdi.

Bunlardan birinde Ay'a çarpan göktaşları yüzeydeki maddeleri buharlaştırarak yukarı çıkmalarını sağlıyor. Bu maddeler ya uzaya kaçıyor ya da Ay'ın üstünde kalarak atmosferi yeniliyor.

Diğer süreçteyse Güneş rüzgarı ile yıldızdan gelen yüksek enerji yüklü parçacıklar yüzeydeki maddelere enerji aktararak atmosferin yenilenmesini sağlıyor.

Son araştırmalar ile Ay atmosferinin oluşumda göktaşlarının yüzde 70, Güneş rüzgarının da yüzde 30 oranında payı olduğu ortaya çıkarıldı.

Bilim insanları, yeni bulguların başka gökcisimlerini anlamaya da katkı sunabileceğini düşünüyor.

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