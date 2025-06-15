Gizemli radyo sinyalleri alındı... Bilim insanları imkansızı mı başardı?

Balona monte edilmiş aletler kullanan araştırmacılar, fiziksel olarak tespit edilmesi imkansız olması gereken sinyalleri keşfetti.



Physical Review Letters dergisinde yayınlanan sonuçlara göre, gizemli radyo dalgaları Antarktika İtici Geçici Anteni (ANITA) tarafından keşfedildi.



Bu deney sırasında araştırmacılar çeşitli aletler kullanarak Dünya'ya gelen sinyalleri analiz etti.



Aletleri atmosferin yükseklerine göndermek için balonlar kullanan araştırmacıların amacı, evrendeki kozmik olaylar hakkında yeni anlayışlar kazanmaktı.



Açıklamaya göre, Antarktika'nın bu deneylerin yapıldığı yer olmasının nedeni, diğer radyo dalgalarından kaynaklanan parazitlerin yok denecek kadar az olmasıydı.



Ancak araştırmacılar bunun yerine buzun altından yayılan radyo dalgaları buldular.



Penn State'ten fizik, astronomi ve astrofizik doçenti Stephanie Wissel ve üniversite tarafından yapılan bir açıklamada ele alınan araştırmacılardan biri, radyo dalgalarını nötrino olarak bilinen bir parçacığı ararken keşfettiklerini açıkladı.



Wissel, radyo dalgalarının tespit edilemez olması gerektiğini açıkladı.



Dalgaların binlerce kilometre uzunluğundaki kayaların içinden geçmesi ve kayalar tarafından emilmesi gerekirdi.



Açıklamada ayrıca, araştırma ekibinin bu nötrinoların nasıl tespit edildiğine dair bir cevabı olmadığını söyledi.



Wissel'e göre nötrinolar yüksek enerji kaynakları tarafından yayıldıkları için evrenin anlaşılması açısından önemlidir ve genellikle tespit edilmeleri zordur.



Wissel, her an içinizden bir milyar nötrino geçebileceğini ancak bunların sizinle etkileşime girmediğini söyledi.



Araştırmacı Wissel "Yani bu iki ucu keskin kılıç problemi. Eğer onları tespit edersek, başka hiçbir şeyle etkileşime girmeden tüm bu yolu kat etmişler demektir. Gözlemlenebilir evrenin sınırından gelen bir nötrino tespit ediyor olabiliriz" dedi.



TELESKOPLARIN BİLE VERMEDİĞİ VERİLERİ VEREBİLİRLER



Bu parçacıklar keşfedildiklerinde, kozmik olaylar hakkında en güçlü teleskopların bile ortaya koyamadığı veri ve bilgileri ortaya çıkarabilirler.



Wissel'e göre balon, emisyon sinyallerini yakalamak için buzun 40 kilometre veya 29 mil yukarısına gönderiliyor.



Ancak araştırmacılar bulgularını diğer iki deneyle karşılaştırdılar ve sonuçların birbiriyle uyuşmadığını gördüler.



Bu da buldukları şeyin nötrinolar değil, tamamen başka bir şey olduğu anlamına geliyor.



Wissel, bunun karanlık madde olabileceğine dair bazı teoriler olduğunu, ancak bunun doğrulanamadığını ve bir gizem olarak kaldığını söyledi.



Wissel, "Tahminimce, buzun yakınında ve ayrıca tam olarak anlamadığım ufkun yakınında bazı ilginç radyo yayılma etkileri meydana geliyor, ancak bunlardan birkaçını kesinlikle araştırdık ve henüz bunlardan hiçbirini bulamadık" ifadesini kullandı.