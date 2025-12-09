Gizemli ziyaretçi, Dünya'ya yaklaşırken daha aktif hale geliyor. NASA'dan en net görüntüler

3I/ATLAS, 19 Aralık’ta Dünya’ya en yakın konumuna ulaşacak; ancak bu mesafe yine de yaklaşık 270 milyon kilometre olacak, yani Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin neredeyse iki katı.

GÜNEŞ GEÇİŞİ SONRASI “PARLAK VE AKTİF”

Haziran sonunda keşfedilen ve Temmuz’da üçüncü bilinen yıldızlararası cisim olarak doğrulanan 3I/ATLAS, aylardır saatte 210 bin kilometre hızla iç Güneş Sistemi’nden geçiyor. Ekim ayında Mars’a ve Güneş’e en yakın konumuna ulaşan 3I/ATLAS'ın bu yakın geçişi, kuyruklu yıldızın iç yapısındaki buzların hızla buharlaşmasına yol açtı ve 3I/ATLAS’ı belirgin biçimde parlak, yoğun gaz ve toz püskürten bir hale getirdi.

HUBBLE'DAN İKİNCİ YAKIN BAKIŞ

NASA’nın 30 Kasım’da Hubble Uzay Teleskobu ile çektiği yeni görüntüde, kuyruklu yıldızın parlak çekirdeği ve etrafındaki geniş koma açıkça görülüyor. Güneş’e bakan yüzeyinden yükselen ince gaz jetleri de görüntüde seçilebiliyor.

Hubble, Temmuz’daki ilk görüntülemeye kıyasla kuyruklu yıldıza bu kez çok daha yakındı. İlk veriler, 3I/ATLAS’ın 440 metre ile 5,6 kilometre arasında bir çapa sahip olabileceğini göstermişti, bu da onu bugüne kadar görülen en büyük yıldızlararası cisim yapıyor. Yeni görüntülerin bilimsel analizi yakında açıklanacak.

JUICE'DEN YAKIN MESAFE GÖRÜNTÜSÜ

ESA’nın Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) uzay aracı da 2 Kasım’da kuyruklu yıldızı görüntüledi. Juice, o sırada yalnızca 66 milyon kilometre uzaktaydı ve koma ile iki farklı kuyruğu (plazma kuyruğu ve muhtemel toz kuyruğu) seçebildi.

Sonda, 3I/ATLAS’ı beş farklı bilimsel araçla gözlemledi; ancak bu verilerin tamamı, Juice’ın şu an Güneş’e yakın geçişte ana antenini ısı kalkanı olarak kullanması nedeniyle 2026 Şubat ayına kadar Dünya’ya ulaşmayacak.

DÜNYA GÖZLEMLERE HAZIRLANIYOR

Şu ana kadar Hubble, Juice, Mars yörünge araçları, güneş gözlemcileri ve asteroit izleyiciler dahil 12’den fazla uzay aracı 3I/ATLAS’ı gözlemledi. Önümüzdeki günlerde ise James Webb Uzay Teleskobu da kuyruklu yıldızı yeniden inceleyecek.

19 Aralık’a yaklaşırken, hem profesyonel gözlemevleri hem de amatör astronomlar gökyüzündeki bu gizemli yıldızlararası ziyaretçiyi takip edebilecek.

3I/ATLAS, Güneş Sistemi’nden çıkmadan önce bilim insanlarına nadir bir fırsat sunmaya devam ediyor: Güneş dışından gelen bir cismin davranışını, yapısını ve evrimini gerçek zamanlı izleme şansı.